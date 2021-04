“Estoy enamorado y dejo la sotana”, la confesión de un cura en plena misa

El anuncio sorprendió a todos en pleno desarrollo de la misa: “Estoy enamorado y dejo la sotana”, fueron las palabras de un cura italiano. El hombre, decidió abandonar los hábitos y dejar su vida dedicada a la Iglesia. “Quiero intentar vivir este amor”, le confesó a todos sus feligreses.

Riccardo Ceccobelli tiene 41 años y realizó el anuncio durante su última misa dominical en la localidad de Massa Martana, la provincia de Perugia (Italia). “No puedo evitar seguir siendo coherente, transparente y correcto como siempre lo he sido hasta ahora. Mi corazón está enamorado y quiero intentar vivir este amor”, dijo Ceccobelli.

Por otro lado, el obispo Sigismondi hizo público su “agradecimiento a Don Riccardo por el servicio realizado hasta ahora”. Además, le envió sus “más sinceros deseos para que esta elección, hecha en plena libertad como él mismo me dijo, pueda garantizar la paz y la serenidad”.

El diario italiano también mencionó a la mamá de Ceccobelli, perteneciente a una católica. Al parecer, la mujer “había rezado” para que su hijo se hiciera sacerdote y no le sorprendió cuando su hijo le anunció que quería serlo. Además, el cura, según aseguró su familia, es “muy querido por los feligreses”.

“Riccardo es de buen carácter. De joven ya había salido con una mujer, quizás más, pero no me sorprendió cuando me dijo que quería ser sacerdote. Él es así, es sincero”, detalló su mamá. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la mujer por la que el hombre colgó la sotana.