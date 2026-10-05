Estudiantes de Villa Mercedes fueron reconocidos en un certamen nacional de radio

Estudiantes de Villa Mercedes fueron reconocidos a nivel nacional en el certamen “Sueños de Radio”, organizado por Cadena 3. Los alumnos de la Escuela Técnica Nº20 “Antonio Berni” participaron con el proyecto “Radio Remolacha Rock”, en la categoría “Bandas de Garaje: rock and pop”.

La premiación se realizó este lunes en el centro cultural de la Universidad Nacional de Córdoba. El equipo villamercedino fue finalista junto con el Colegio Modelo Mármol, de Buenos Aires, y el Instituto Sagrado Corazón “Hermano Maristas”, de San Francisco, Córdoba, que resultó ganador de la categoría.

Durante la ceremonia, los alumnos recrearon su demo e interpretaron “Tan Solo”, de Los Piojos. Además, junto con las otras dos escuelas finalistas, cerraron el acto con una versión de “Inconsciente colectivo”, de Charly García.

Una propuesta educativa con alcance federal

El certamen convocó a estudiantes y docentes del nivel Secundario para crear contenidos radiales desde el aula. La iniciativa buscó integrar investigación, creatividad, trabajo en equipo y comunicación con identidad territorial.

De acuerdo con la información difundida, se presentaron más de 1.300 proyectos distribuidos en cuatro categorías. En ese marco, los integrantes de “Radio Remolacha Rock” fueron reconocidos por su talento y compromiso.

La Provincia de San Luis, a través del proyecto CLIP, acompañó a la institución con asistencia técnica y capacitaciones.

Visita a los estudios de Cadena 3

Los representantes de Villa Mercedes también conocieron durante la mañana los estudios de Cadena 3 en Córdoba. Además, permanecieron en la ciudad para recorrer distintos atractivos y compartir actividades con estudiantes de otras escuelas del país.

De la ceremonia participaron figuras vinculadas al ámbito radiofónico, entre ellas Lalo Mir y José Palazzo, productor y creador del festival Cosquín Rock y de la radio homónima. “Me pareció tan hermoso y motivador el proyecto. Todos los que están acá ya ganaron. Quiero felicitarlos por participar de este concurso”, expresó Palazzo.

Con información de: agenciasanluis.com