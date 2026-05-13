Estudiantes del ITBA competirán en Estados Unidos con un cohete supersónico y buscarán romper un récord argentino

El equipo ITBA Rocketry Team, integrado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), participará por tercer año consecutivo de la International Rocket Engineering Competition (IREC), una de las competencias universitarias de cohetería más importantes a nivel mundial, que se desarrollará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos.

La delegación argentina competirá con un cohete supersónico denominado “Aconcagua”, diseñado para participar en la categoría 30k COTS, destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el principal desafío técnico del proyecto será romper por primera vez la barrera del sonido para un equipo universitario argentino de cohetería, alcanzando una velocidad estimada de Mach 2.

El ITBA Rocketry Team está conformado por más de 60 estudiantes de distintas carreras, entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y la Licenciatura en Analítica, bajo la coordinación de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad de la universidad.

Los estudiantes trabajan en áreas clave vinculadas al desarrollo aeroespacial, como aerodinámica, aviónica, aeroestructuras, materiales compuestos, simulación FEM, recovery, payload e integración electrónica.

El objetivo: alcanzar los 10 kilómetros y superar la velocidad del sonido

El proyecto incluye tareas de simulación de trayectoria, validación de componentes, construcción del fuselaje y múltiples pruebas técnicas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del vehículo durante el vuelo.

Para la temporada 2025-2026, el equipo se planteó dos objetivos centrales: alcanzar un apogeo de 10 kilómetros y romper la barrera del sonido, dos hitos inéditos para una agrupación universitaria argentina dedicada a la cohetería experimental.

De concretarse, el equipo del ITBA se convertiría en el primero del país en superar la velocidad del sonido dentro de una competencia internacional universitaria.

Un crecimiento sostenido en la ingeniería aeroespacial universitaria

El ITBA Rocketry Team nació en 2022 como una iniciativa estudiantil orientada a posicionar a la Argentina dentro de la industria aeroespacial universitaria internacional.

En su primera participación internacional, en 2023, el equipo compitió con el cohete Theros I en la categoría 10k COTS. Un año más tarde logró el puesto 42° en su categoría y el 62° en el ranking general entre 143 equipos participantes.

Además, durante la edición 2024 consiguió ubicarse entre los 20 mejores equipos en la categoría de Diseño y Construcción, consolidando su crecimiento técnico dentro del circuito internacional de ingeniería aeroespacial.

En 2025 volvió a competir en la categoría 10k COTS, mientras que este año dará un salto técnico significativo al ingresar en la categoría 30k COTS, triplicando la altitud objetivo respecto de las ediciones anteriores.

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires es una de las universidades argentinas especializadas en ingeniería, tecnología y negocios, con fuerte orientación hacia la investigación, la innovación y el desarrollo científico aplicado.