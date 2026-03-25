Eutanasia en España: Noelia Castillo Ramos accede a la muerte asistida tras dos años de batalla judicial

Barcelona, España. Tras un extenso proceso judicial y en medio de un intenso debate social, Noelia Castillo Ramos, de 25 años, accederá este jueves 26 de marzo a la eutanasia. La decisión fue finalmente respaldada por distintos tribunales, que garantizaron su derecho a una muerte digna, a pesar de la oposición de su padre.

La joven había iniciado el pedido de muerte asistida hace dos años, luego de atravesar graves secuelas físicas tras un intento de suicidio en 2022. Su caso se convirtió en un símbolo del debate sobre la eutanasia en España, país donde esta práctica es legal bajo determinadas condiciones.

💔 Conmoción en España: una joven de 25 años accederá a la eutanasia tras una larga batalla judicial. ⚖️ La Justicia confirmó su derecho a una muerte digna, pese a la oposición de su familia. 🗣️ “Quiero irme en paz y dejar de sufrir”, expresó. 📍 El caso reabre el debate sobre la autonomía, la salud y los límites legales. #Eutanasia #España #DerechosHumanos #Justicia #Salud #DebateSocial #Actualidad #Noticias #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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Un caso marcado por el dolor y la controversia

Noelia Castillo Ramos, oriunda de Barcelona, sufrió una agresión sexual múltiple que derivó en un intento de suicidio el 4 de octubre de 2022, al arrojarse desde un quinto piso. Como consecuencia, padeció una lesión medular irreversible que le provocó paraplejía.

Desde entonces, convivía con dolores neuropáticos severos, incontinencia y limitaciones físicas extremas, según relató en entrevistas con medios españoles. A raíz de esta situación, solicitó formalmente acceder a la eutanasia, lo que dio inicio a una compleja disputa legal.

En julio de 2024, la Generalitat de Cataluña aprobó su solicitud, al considerar que cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, su padre, acompañado por un grupo de abogados, presentó recursos judiciales para frenar el procedimiento.

La Justicia respaldó su decisión

El caso escaló a distintas instancias judiciales. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña ratificó que la joven reunía las condiciones necesarias para acceder a la muerte asistida.

Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó que el derecho de Noelia Castillo Ramos estaba garantizado y que la oposición familiar no podía impedir su decisión. Más tarde, el Tribunal Constitucional rechazó el último recurso presentado por su familia.

Incluso, la causa llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que en marzo de 2026 también desestimó la impugnación, dejando firme la autorización para el procedimiento.

“Quiero irme en paz y dejar de sufrir”

En una entrevista televisiva, la joven expresó el profundo sufrimiento que atravesaba desde el episodio que cambió su vida. Señaló que los dolores constantes y su estado emocional deteriorado la llevaron a tomar esta decisión.

“Quiero irme en paz y dejar de sufrir”, afirmó. Además, se refirió a la postura de su familia y sostuvo que su deseo personal debía ser respetado: “La felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija”.

El caso reabre el debate sobre los límites de la autonomía personal, el rol de la familia y la aplicación de la ley de eutanasia en contextos de alta complejidad emocional y médica.