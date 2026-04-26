Evacúan a Donald Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche de la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se registraran estallidos en el lobby del hotel en Washington D. C.. El mandatario no sufrió heridas y las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso.

Según información oficial y testimonios de presentes, el episodio generó momentos de tensión cuando se escucharon fuertes ruidos dentro del edificio. En ese instante, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos desplegaron un operativo de emergencia, retirando rápidamente al presidente del salón donde se desarrollaba la velada.

Entre los evacuados se encontraban la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios del gabinete. Testigos indicaron que varios asistentes —incluidos periodistas y legisladores— se tiraron al suelo al escuchar los estallidos, mientras el personal de seguridad tomaba posiciones dentro del hotel.

El incidente ocurrió minutos después del inicio del evento, en el Washington Hilton, ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca. Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a los agentes irrumpiendo en el escenario con armas desenfundadas para escoltar al mandatario fuera del lugar.

Desde el entorno presidencial señalaron que no hubo funcionarios heridos. Sin embargo, las autoridades no precisaron de inmediato el origen de los estallidos. De acuerdo con el pool de prensa de la Casa Blanca, durante la confusión inicial un agente habría alertado sobre posibles disparos, lo que activó el protocolo de máxima seguridad.

En redes sociales, el propio Donald Trump calificó el episodio como “una noche intensa” y elogió la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. Además, confirmó que el presunto autor del incidente fue detenido y aseguró que seguirá las recomendaciones de los organismos de seguridad sobre los próximos pasos.

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es uno de los eventos más emblemáticos del calendario político estadounidense, donde confluyen periodistas, funcionarios y figuras públicas. La participación de Trump —en su primera asistencia como presidente en este evento— había generado gran expectativa, especialmente por su histórica relación con la prensa.

Hasta el cierre de esta edición, no estaba confirmado si el evento se reanudaría ni si el mandatario regresaría para brindar el discurso previsto.