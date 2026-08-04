Exclusivo | “Está triste por lo sucedido, ama a su pareja y quiere seguir con la relación”: qué le dijo Luna Agüero a su abogado

Mientras avanza la investigación por el grave episodio ocurrido en el barrio La Ribera de Villa Mercedes, el abogado defensor de Luna Amarilis Agüero, Dr. Diego González, brindó una entrevista exclusiva a Daniel Arce, de VMI Radio 88.1 FM, en la que expuso la postura de su defendida respecto de la causa.

La joven permanece detenida con prisión preventiva e imputada por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso real con incendio doloso, luego del hecho en el que resultó gravemente herido Lautaro Rodrigo Britos, quien continúa internado.

“Está triste por lo sucedido y quiere volver a estar con él”

Durante la entrevista, el Dr. Diego González aseguró que Luna Agüero mantiene una postura muy distinta a la hipótesis que sostiene la acusación.

Según manifestó, la joven le expresó que está profundamente afectada por lo ocurrido, que ama a Lautaro Britos, a quien definió como su actual pareja, y que desea que se recupere para poder continuar con la relación.

“Ella todo el tiempo me está pidiendo cuándo lo va a poder ver. Lo único que quiere es que su pareja se recupere, volver a estar con él y seguir criando juntos a sus hijos”, sostuvo el abogado.

El letrado remarcó además que, según su versión, la pareja no estaba separada, sino que continuaba su vínculo al momento del episodio, y cuestionó que se haya difundido públicamente que se trataba de una expareja.

La defensa rechaza la hipótesis de un ataque premeditado

Durante la entrevista, González negó que su defendida haya concurrido al domicilio con la intención de prender fuego a Britos.

De acuerdo con su relato, Luna se dirigió hasta la vivienda para recriminar determinadas situaciones personales y, tras ingresar —según afirmó el abogado, porque le abrieron la puerta—, se produjo una discusión que derivó en empujones, golpes e insultos.

La defensa sostiene que, en medio de esa situación, se inició el incendio del colchón por circunstancias que, según indicó, deberán ser esclarecidas durante la investigación.

“De ningún modo Luna Agüero fue con combustible a prender fuego al hombre que ama”, afirmó el defensor, quien insistió en que esa hipótesis no refleja, a su criterio, lo ocurrido.

“Es una crisis familiar, no un plan para matar”

El abogado también afirmó que el caso debe analizarse en el contexto de un conflicto familiar y no como un ataque planificado.

En ese sentido, sostuvo que Luna Agüero es una joven de 20 años, madre, sin antecedentes de consumos problemáticos, y aseguró que la exposición pública del caso ha generado una imagen que, según su opinión, no se corresponde con la realidad.

Asimismo, indicó que la joven también sufrió una quemadura en una de sus piernas durante el incendio, aunque aclaró que la lesión no reviste gravedad.

La situación procesal

Actualmente, Luna Amarilis Agüero permanece detenida e imputada por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso real con incendio doloso.

La causa es investigada por la fiscal Dra. Gisela Milstein, mientras la defensa informó que continúa incorporando elementos que, según sostiene, permitirán reconstruir cómo se produjo el incendio.

Por el momento, la hipótesis sostenida por la Fiscalía y la versión expuesta por la defensa presentan diferencias sustanciales sobre la mecánica del hecho, aspectos que deberán ser esclarecidos durante el avance de la investigación judicial.