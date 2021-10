Exitoso debut de Dabove: Banfield se lo dio vuelta en el final a Vélez

En tiempo de descuento y con el debut de Diego Dabove en la dirección técnica, Banfield se impuso a Vélez Sarsfield por 2 a 1, al cabo de un entretenido

encuentro disputado esta noche en el estadio “Florencio Sola”, en el marco de la decimonovena jornada de la Liga Profesional.

Juan Lucero, a los 13 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para el conjunto de Liniers. Ya en el complemento, Ramiro Enrique, a los 38, niveló el score para el anfitrión, mientras que Jesús Dátolo, a los 47 minutos, le dio el triunfo final al elenco local.

Anuncio

El debut de Dabove en el banco de suplentes banfileño pareció darle un impulso importante a sus jugadores. Lejos de la inercia en la que estaba sumido, el “Taladro” mostró una versión mejorada ante un Vélez que se encontró injustamente con un gol de tremenda factura, tras un lejano remate de Lucero que se incrustó en el ángulo inferior izquierdo de Cambeses.

Poco había pasado en esos primeros minutos de estudio, pero dicha conquista potenció las virtudes del local, que no logró llegar al empate tras algunas monumentales intervenciones del arquero Hoyos y por cierta impericia a la hora de la definición.

Anuncio

Un “Fortín” que se replegó en forma desmesurada advirtió atónito como su valla se salvaba providencialmente una y otra vez sin siquiera ensayar alguna réplica que comprometiera a su rival. En el complemento Banfield potenció su dominio a la vez que también empezó a hacerse carne la desesperación en su juego ante un adversario demasiado cómodo en su postura de no arriesgar, limitándose a defender la ventaja sin otra inquietud que sobresalga dentro de su acotada estrategia.

Tanto fue el cántaro a la fuente, que Banfield consiguió nivelar el marcador tras un preciso centro de Dátolo que encontró la cabeza de Enrique para vulnerar al sólido arquero velezano. Los cambios de su flamante orientador táctico le dieron al dueño de casa nuevos bríos y lejos de conformarse con la igualdad

los últimos minutos lo mostraron con mucha mayor ambición que su desteñido oponente.

Un Vélez que nunca se afirmó en el terreno podía sentirse satisfecho con el punto porque resultó dominado en la mayoría del desarrollo. Demasiado poco para un equipo que supo hacer gala de un excelente rendimiento y que hoy fue superado ostensiblemente.

Como un estricto acto de justicia, el “Taladro” llegó a la victoria después de una excelsa maniobra de Dátolo, quien luego de hacerse lugar despidió un remate a colocar que se colgó del ángulo superior derecho de Hoyos.

Sobre el final y muy tardíamente Vélez reaccionó y estuvo a punto de empatar después que Enrique sacará con su cabeza un envío que tenía destino de gol, aunque ayudándose del travesaño, circunstancia antirreglamentaria no advertida por el errático árbitro Mauro Vigliano.

Como dato anécdotico y después de siete años, Lucas Pratto volvió a Vélez y apenas pudo jugar un puñado de minutos.

Ésta es la síntesis del partido:

Banfield 2 – Vélez 1.

Estadio: Banfield.

Árbitro: Mauro Vigliano.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Joel Soñora, Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo, Juan Álvarez; Juan Cruz y Mauricio Cuero. DT: Diego Dabove.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Federico Mancuello, Gerónimo Poblete, Lucas Janson; Thiago Almada y Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 13m. J. Lucero (VS).

Goles en el segundo tiempo: 38m. R. Enrique (B), 47m. Dátolo (B).

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Agustín Mulet por Mancuello (VS), 18m. Luca Orellano por Janson (VS), 25m. Jesús Dátolo por Soñora (B), 25m. Agustín Urzi por J. Álvarez (B), 29m. Cristian Tarragona por J. Lucero (VS), 30m. Ricardo Centurión por T. Almada (VS), 30m. Lautaro Ríos por Domingo (B), 30m. Ramiro Enrique por Cruz (B), 4.