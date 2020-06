Expropiación de Vicentin. Alberto Fernández: “No fue una decisión de Cristina Kirchner”

“Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas. Esencialmente porque no creo en eso”, dijo Fernández en diálogo con Radio Con Vos.

“No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”, agregó. Y remarcó que no le da vergüenza decir que es “capitalista”. “No nos estamos quedando con una empresa próspera, sino con una empresa quebrada”, señaló.

Además, afirmó que la vicepresidenta no estuvo involucrada en la decisión: “Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina… No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica”, apuntó. Y añadió: “Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa”.

En otro tramo de la entrevista, Fernández volvió a explicar su vínculo con la expresidenta. “Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer. Eso no existe y yo no permitiría que exista”, sostuvo.

El jefe del Estado contó que comenzó a discutir hace varias semanas sobre la situación de Vicentin con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Anabel [ Fernández Sagasti , senadora camporista] se sumó porque tenía un proyecto de expropiación”, afirmó.

Según Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , y el resto de su equipo de ministros no estaban al tanto del proyecto. “No lo hablé absolutamente con nadie, excepto con Kulfas”, reveló.

Y argumentó que optó por acelerar el anuncio sobre la expropiación cuando distintos “emisarios” le pidieron que los contactara con los dueños de Vicentin para buscar una solución.

“No soy de los que cree que el Estado debe hacerse cargo de todo, sino que ante situaciones estratégicas no puede estar mirando desde la platea”, insistió.