Extraditaron a “Pequeño J”, acusado del triple femicidio de Florencio Varela: operativo internacional de la Policía Federal

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA llevaron adelante un operativo de gran magnitud que permitió concretar cuatro extradiciones activas requeridas por la Justicia argentina.

Entre los extraditados se destaca “Pequeño J”, imputado en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, un caso que generó fuerte conmoción por su gravedad y por la presunta participación de una organización vinculada al narcotráfico. Según la investigación judicial, las víctimas fueron captadas mediante engaños y privadas de su libertad en un contexto de extrema violencia.

La operación se inició el 3 de mayo, cuando una comisión de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones viajó en una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina hacia Lima, donde las autoridades peruanas entregaron a los detenidos.

Allí, los agentes asumieron la custodia de Valverde Victoriano, quien tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez. En paralelo, también fue trasladado otro ciudadano peruano imputado por abuso sexual agravado, requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Asunción, en Paraguay, donde se concretaron otras dos extradiciones: un ciudadano argentino acusado de confabulación para la comercialización de estupefacientes, requerido por el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, y un ciudadano paraguayo imputado por acopio de armas de fuego, bajo requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1.

El operativo concluyó el 4 de mayo, cerca de las 20:00, con el arribo de la aeronave a la Base Aérea de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires. La custodia estuvo reforzada por efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), garantizando el traslado bajo estrictas medidas de seguridad.

Los cuatro extraditados quedaron a disposición de los juzgados intervinientes, a la espera del avance de los procesos judiciales correspondientes.