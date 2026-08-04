Facundo Moyano: Candela Arizaga declaró ante la Policía y negó haber sido agredida

Candela Arizaga, de 23 años, declaró este martes ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, donde negó haber sido víctima de una agresión por parte del exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano.

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La joven brindó su versión de los hechos luego del episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, que derivó en una intervención policial y en la apertura de una investigación judicial.

De acuerdo con su testimonio, Arizaga aseguró que Moyano no la agredió físicamente y descartó que existiera un episodio de violencia de género en el contexto del hecho que se investiga. La declaración fue tomada por personal especializado mientras permanecía internada en observación en el centro de salud.

La causa continúa bajo investigación y la Justicia deberá analizar el conjunto de las pruebas reunidas, entre ellas los testimonios, las imágenes de cámaras de seguridad y los informes médicos, para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

El caso tomó estado público luego de que se difundieran videos donde se observa a una mujer caminando por la vía pública con escasa ropa y a Facundo Moyano siguiéndola por la calle, situación que motivó la intervención de efectivos policiales. A partir de esas imágenes surgieron distintas versiones sobre lo sucedido, que ahora son materia de investigación judicial.

Hasta el momento, las autoridades no informaron el cierre de la causa y las actuaciones continúan para esclarecer los hechos y establecer si existió o no la comisión de algún delito.