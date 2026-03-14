Falleció el padre Abel Arisi, histórico sacerdote de Villa Mercedes

Con profundo pesar, la comunidad religiosa de Villa Mercedes confirmó el fallecimiento del padre Abel Arisi, reconocido sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de marzo de 2026.

El religioso tenía 81 años y, según se informó oficialmente, falleció alrededor de las 00:30, dejando una extensa trayectoria pastoral marcada por su compromiso con la comunidad y la vida parroquial.

Nacido el 9 de febrero de 1945, el padre Abel Arisi fue durante décadas una figura cercana para cientos de familias de la ciudad, acompañando celebraciones religiosas, actividades pastorales y distintos momentos de la vida comunitaria.

Velatorio y despedida en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Sus restos serán velados este sábado 14 de marzo desde las 10:00 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Almafuerte 371 de la ciudad de Villa Mercedes.

La Santa Misa exequial se celebrará a las 16:00, mientras que el sepelio tendrá lugar a las 17:00 en el Cementerio Parque de la Paz.

Desde distintos sectores de la comunidad religiosa y fieles de la ciudad comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y agradecimiento por la labor pastoral del sacerdote.

Un referente espiritual para generaciones

Durante su ministerio, el padre Arisi fue reconocido por su cercanía con los fieles y su participación activa en la vida parroquial de Villa Mercedes, donde acompañó bautismos, matrimonios, celebraciones litúrgicas y numerosas actividades comunitarias.

Su fallecimiento genera una profunda conmoción entre quienes compartieron con él años de servicio religioso y compromiso con la comunidad.