Falleció Raúl Guzmán, histórico periodista del automovilismo y reconocido letrista de Villa Mercedes

La comunidad de Villa Mercedes despide con profundo pesar a Raúl Guzmán, periodista especializado en automovilismo, conductor del emblemático espacio radial “Rugir de Motores” y uno de los letristas más reconocidos de la ciudad.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre colegas, amigos, deportistas y oyentes que durante años siguieron su trabajo periodístico y compartieron su pasión por el deporte motor.

A lo largo de su trayectoria, Raúl Guzmán se convirtió en una referencia del periodismo deportivo vinculado al automovilismo. Desde sus micrófonos supo transmitir la emoción de las competencias, acompañar a pilotos locales y difundir la actividad automovilística con conocimiento, compromiso y entusiasmo.

Quienes compartieron espacios de trabajo con él destacan su calidad humana, su profesionalismo y la dedicación con la que ejerció una profesión que consideraba una verdadera vocación.

Un artista de los pinceles y la cartelería tradicional

Mucho antes de dedicarse plenamente al periodismo, muchos villamercedinos recuerdan a Raúl Guzmán recorriendo las calles de la ciudad en su característica bicicleta con canasto, acompañado por sus pinceles, lápices y herramientas de trabajo.

Durante décadas desarrolló el oficio de letrista, una actividad artesanal que marcó una época en la comunicación comercial y urbana. Con paciencia y precisión, pintó innumerables carteles y anuncios que formaron parte del paisaje cotidiano de Villa Mercedes.

La llegada de las nuevas tecnologías, la impresión digital y la producción de lonas provocaron la desaparición gradual de ese oficio. Sin embargo, todavía pueden encontrarse en distintos puntos de la ciudad algunos carteles pintados a mano que conservan la inconfundible firma de “Raúl Guzmán Letrista”, testimonio de un trabajo realizado con dedicación y talento.

Un legado que permanecerá

La partida de Raúl Guzmán deja un vacío difícil de llenar en el periodismo deportivo local y en la comunidad villamercedina.

Su legado permanecerá vivo en cada transmisión, en cada historia vinculada al automovilismo que ayudó a contar y en el recuerdo de quienes compartieron con él su pasión por la comunicación.

Desde el Círculo de Periodistas de la Provincia de San Luis expresaron sus condolencias y acompañaron a familiares, amigos y colegas en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

Q.E.P.D. Raúl Guzmán.