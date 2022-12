Falleció un bebé en el policlínico, sus familiares denuncian malapráxis

Sebastián Fernández contó que su hijo tenía todos los controles y que estaba sano. Dijo que los médicos indujeron a su esposa para un parto natural pero el pequeño no pudo salir. Cuando a la madre le hicieron cesárea ya era tarde. La familia no puede entender “que los médicos se hayan equivocado tanto”.

“A mi hijo no me lo van a devolver, pero quiero que se haga Justicia y que no le pase a ninguna otra familia”, pidió llorando Sebastián Fernández, en la puerta de la Maternidad de Villa Mercedes. Ya habían pasado 13 horas del fallecimiento de su hijo y todavía esperaba que en la morgue le entregaban el cuerpito. En medio del dolor él y sus familiares salieron a hablar con los medios de prensa “para que se agilicen los trámites”.

“Queremos visibilizarlo porque es la única forma que tenemos de protestar para que las cosas cambien. Todos se callan acá, se tapan entre ellos”, transmitió Lorena Manchento, tía y madrina de Oliver, a quien esperaban con tanto amor y cariño.

La pareja de Sebastián comenzó con dolores este miércoles a las 17, entonces la llevó al Hospital. Tenía 6 de dilatación, pero eso no era suficiente para el parto natural, y siguieron esperando. Dos horas después había dilatado hasta 9. “Ahí le rompieron bolsa, y la dejaron estar. A la hora y media vinieron los médicos para escuchar los latidos del corazón, pero no se escuchaban, y ahí me hicieron salir”, contó el papá en diálogo con FM Latina.

Lo que vino después fue todo desesperación. “Trajeron una camilla, le hicieron tacto, se subieron arriba de ella para que saliera más rápido, le hicieron mucha fuera, y al final la llevaron al quirófano”, relató.

Pasadas las 23 le transmitieron la noticia que les desgarró el alma: el niño de 4,110 kilogramos estaba muerto. Era el primer hijo.

“Siendo mamá primeriza nunca podía haber tenido un parto natural con un bebé de ese peso. Ella tenía todos los controles al día para poder tenerlo por cesárea y no lo hicieron, y a mi bebé me lo dejaron morir. Ellos me lo mataron. Pido Justicia, que no le pase a otra familia como me pasó a mí”, transmitió con un dolor que desgarra el alma.

“Ya no me van a devolver la vida de mi hijo, solo quiero que no pase más. Que se hagan cargo todos los que cometieron errores, y por eso no tengo mi hijo conmigo”, insistió.

El joven efectuó la denuncia policial, intervino el Ministerio Público Fiscal y se ordenó una autopsia al bebé, como parte de las medidas procesales para investigar responsabilidades del hecho y un posible caso de mala praxis.