Falsos operarios de TV por cable: el nuevo “cuento del tío” en medio de la cuarentena

Se sospecha que son ladrones que se hacen pasar por personal técnico. Envían mensajes por WhatsApp para coordinar una visita. Se aprovechan especialmente de adultos mayores

La quietud del aislamiento social y obligatorio es tierra fértil para algunos. Las autoridades policiales investigan, en este contexto, una nueva modalidad de “cuento del tío” en edificio porteños para concretar entraderas. ¿Cómo? Se hacen pasar por operarios de empresas de servicio de televisión por cable.

El último caso que se investiga le ocurrió a D., una mujer que vive en un edificio del barrio de Belgrano. Pero se cree que se dan de a decenas por día en Capital Federal.

Este miércoles D. recibió un audio de WhatsApp en su teléfono en el que la voz de un hombre, supuestamente trabajador de una de las empresas de televisión por cable le avisaba que tenía que ir al edificio donde ella vive para hacer una renovación de cables.

“Mi nombre es Horacio, nos comunicábamos porque nos queda pendiente una actualización en la caja de cables. Era para ver si podíamos coordinar una visita con los técnicos. Ta luego, gracias”, dice el supuesto operario en un audio de 19 segundos enviado desde el teléfono 11-6516-6693, donde además menciona con exactitud la dirección del edificio y el departamento de la potencial víctima.

no había hecho ningún reclamo y no tenía problemas con el servicio, por lo que se comunicó con la empresa prestadora del servicio para chequear si ellos tenían agendada una visita en su edificio. La respuesta fue negativa.

“Me contacté con la gente de la empresa vía chat y me dijeron que no es verídico. Les pedí que hicieran la denuncia correspondiente porque evidentemente de mínima están robando los datos de los cliente”, contó a Infobae D., quien se preguntó cuántas personas, quizá mayores de edad, caerán por día en el engaño.

“Te informamos que en sistema no se registra que se te haya comunicado que se estén acercando por algún motivo, no te preocupes que lo vamos a estar reclamando”, le respondieron a la clienta desde la empresa.

Además del mensaje de audio, los falsos técnicos le enviaron un instructivo de tres páginas con el membrete de la empresa donde muestra el “trabajo” que supuestamente deberían hacer. En una página se exhibe la supuesta instalación a modificar y en otra acompañan tres fotos que demostrarían el trabajo final realizado. Además de un cuadro donde presentan las “etapas” del service.

“Yo no tuve problemas técnicos, no pedí un servicio, porque funciona bien. Me resultó extraño el contacto, no les respondí pero a la empresa le pedí que se encargue y haga la denuncia. Ellos recibieron el mensaje y dijeron que se iban a ocupar. No sé cómo seguirá”, comentó D. a este medio.

Días atrás, ya durante la cuarentena total decretada por el Gobierno nacional, una modalidad similar se activó en la Ciudad de Buenos Aires con falsos médicos que tocan timbres en las casas y edificios con la excusa de que deben controlar que ninguno de sus residentes tengan coronavirus y una vez que les abren la puerta cometen los hechos delictivos.