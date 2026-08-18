Familia Parra realizará una jornada de test drive de Fiat en Villa Mercedes

Familia Parra anunció una nueva propuesta para los vecinos de Villa Mercedes con una jornada especial de test drive de vehículos Fiat, prevista para el sábado 22, entre las 10 y las 14 horas, en las instalaciones de su concesionario oficial de la ciudad.

La actividad permitirá a los interesados acercarse al salón de ventas, conocer las distintas alternativas disponibles de la marca y realizar pruebas de manejo para experimentar las prestaciones de algunos de los modelos que actualmente integran la gama de Fiat.

Una propuesta abierta al público

Según la convocatoria difundida por Familia Parra, la jornada está pensada tanto para quienes se encuentran evaluando la compra de un vehículo como para quienes desean conocer las novedades de la marca.

Durante el evento, el equipo comercial del concesionario estará disponible para brindar información sobre los diferentes modelos, características, opciones de financiación y alternativas comerciales vigentes.

La propuesta se desarrollará en el concesionario oficial Fiat de Villa Mercedes, ubicado en Avenida 25 de Mayo al 100, y tendrá una duración de cuatro horas.

Familia Parra, referente del sector automotor

Familia Parra es una empresa con presencia en la región y una trayectoria vinculada al mercado automotor, con representación oficial de distintas marcas y sucursales en varias ciudades del país.

La realización de este tipo de jornadas permite a los concesionarios acercar las novedades de las terminales automotrices al público local y generar un espacio de contacto directo con potenciales clientes.

Desde la firma invitaron a los vecinos de Villa Mercedes y localidades cercanas a participar de la actividad y aprovechar la oportunidad de conocer de primera mano las propuestas de Fiat.