Familia Parra sortea entradas para River Plate en La Pedrera con un Test Drive de Fiat

FIAT es sponsor oficial de la Copa Argentina 2026 y refuerza su vínculo con el fútbol argentino

Familia Parra, concesionario oficial de Fiat, Jeep y RAM, lanzó una propuesta especial para los fanáticos del fútbol: quienes realicen un Test Drive este sábado podrán participar por un par de entradas para el partido River Plate vs Club Ciudad de Bolívar, que se disputará en el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, por la Copa Argentina 2026.

La acción promocional se realiza este fin de semana largo en San Luis y Villa Mercedes

La iniciativa forma parte de una acción promocional vinculada al sponsoreo oficial de FIAT en el certamen nacional, que reúne a clubes de todas las categorías del país y se ha consolidado como una de las competencias más federales del fútbol argentino.

Cómo participar

El mecanismo es simple: los interesados deben acercarse a cualquiera de las sucursales de Familia Parra, realizar la experiencia Test Drive y automáticamente quedarán participando por el sorteo de las entradas.

También pueden inscribirse previamente a través del formulario online:

👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7uiVAs_PLzWK74PruN0HbwAtgwnYSvHMcMyCj6LWfccrKtg/viewform

Desde la firma indicaron que quienes deseen coordinar su turno pueden comunicarse por mensaje directo para organizar el horario.

Sucursales y horarios

Las sedes habilitadas para esta acción promocional están ubicadas en:

Av. España 1072 , San Luis

Av. Juan G. Funes 352 , San Luis

Av. 25 de Mayo 100, Villa Mercedes

Durante el fin de semana largo, los horarios serán: sábado, lunes y martes de 9 a 13 horas.

FIAT y su rol en la Copa Argentina