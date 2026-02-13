Familia Parra sortea entradas para River Plate en La Pedrera con un Test Drive de Fiat

FIAT es sponsor oficial de la Copa Argentina 2026 y refuerza su vínculo con el fútbol argentino
Familia Parra, concesionario oficial de Fiat, Jeep y RAM, lanzó una propuesta especial para los fanáticos del fútbol: quienes realicen un Test Drive este sábado podrán participar por un par de entradas para el partido River Plate vs Club Ciudad de Bolívar, que se disputará en el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, por la Copa Argentina 2026.
La acción promocional se realiza este fin de semana largo en San Luis y Villa Mercedes
La iniciativa forma parte de una acción promocional vinculada al sponsoreo oficial de FIAT en el certamen nacional, que reúne a clubes de todas las categorías del país y se ha consolidado como una de las competencias más federales del fútbol argentino.
Cómo participar
El mecanismo es simple: los interesados deben acercarse a cualquiera de las sucursales de Familia Parra, realizar la experiencia Test Drive y automáticamente quedarán participando por el sorteo de las entradas.
También pueden inscribirse previamente a través del formulario online:
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7uiVAs_PLzWK74PruN0HbwAtgwnYSvHMcMyCj6LWfccrKtg/viewform
Desde la firma indicaron que quienes deseen coordinar su turno pueden comunicarse por mensaje directo para organizar el horario.
Sucursales y horarios
Las sedes habilitadas para esta acción promocional están ubicadas en:
-
Av. España 1072, San Luis
-
Av. Juan G. Funes 352, San Luis
-
Av. 25 de Mayo 100, Villa Mercedes
Durante el fin de semana largo, los horarios serán: sábado, lunes y martes de 9 a 13 horas.
FIAT y su rol en la Copa Argentina
En el marco de la Copa Argentina 2026, FIAT renovó su histórico vínculo con el deporte nacional como sponsor oficial del torneo, que comenzó el 18 de enero y se desarrollará a lo largo de toda la temporada.
Uno de los modelos protagonistas del sponsoreo es la Nueva Fiat Titano, una pick-up mediana orientada al trabajo y la aventura, que simboliza —según la marca— el espíritu de superación asociado tanto al fútbol como a los desafíos cotidianos.
La presencia de la automotriz incluye activaciones en estadios, acciones promocionales y difusión de sus propuestas comerciales, con especial énfasis en los planes de ahorro, una modalidad elegida por miles de argentinos para acceder a un 0 km de manera planificada.
Además, la campaña mantiene continuidad con acciones publicitarias junto al entrenador Lionel Scaloni, reforzando conceptos como liderazgo, preparación y convicción.
Con esta propuesta, Familia Parra busca combinar la experiencia automotriz con la pasión futbolera, en la antesala de un encuentro que promete convocar a miles de hinchas en La Pedrera.