Family Fun celebra el Día del Niño en Villa Mercedes con cuatro jornadas de juegos y diversión

Villa Mercedes tendrá durante cuatro jornadas una propuesta especialmente pensada para celebrar el Día del Niño. Family Fun realizará una edición especial con juegos, actividades recreativas y diferentes alternativas para compartir en familia.

El evento se desarrollará desde este viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto, de 15:00 a 20:00, en el salón AVANTO, ubicado en Balcarce esquina Colón, en Villa Mercedes.

Juegos y actividades durante toda la tarde

La propuesta incluye inflables, juegos, música y diferentes actividades recreativas destinadas principalmente a los más chicos, con la posibilidad de permanecer y utilizar los espacios durante toda la tarde.

Uno de los aspectos destacados por la organización es que las actividades se desarrollarán en un espacio cerrado, habilitado, seguro y climatizado, por lo que podrán realizarse independientemente de las condiciones climáticas.

La iniciativa busca generar un ámbito en el que niños y adultos puedan compartir una tarde diferente, especialmente durante el fin de semana largo y en el marco de las celebraciones por el Día del Niño.

Cuánto cuestan las entradas

El valor de las entradas fue establecido de acuerdo con la edad de los asistentes:

Hasta 2 años: sin cargo.

sin cargo. De 3 a 10 años: $10.000.

$10.000. Desde los 11 años: $5.000.

Además, habrá promociones para grupos con modalidades 3×2, 4×3 y 5×4, ampliando las alternativas para familias o grupos de amigos que concurran juntos.

La entrada permitirá acceder a los juegos durante toda la tarde, dentro del horario establecido para cada jornada.

Gastronomía y un espacio para compartir en familia

La experiencia no estará limitada exclusivamente a las actividades infantiles. Los adultos podrán acompañar a los chicos y permanecer en el lugar durante la jornada. Incluso, quienes lo deseen podrán llevar su equipo de mate.

También habrá servicio de gastronomía dentro del salón, sumando una alternativa para quienes quieran permanecer durante varias horas disfrutando de la propuesta.

Con esta edición especial, Family Fun busca aprovechar el fin de semana largo para ofrecer en Villa Mercedes un punto de encuentro donde el juego, la música y el entretenimiento sean una excusa para compartir tiempo en familia.

Family Fun – Edición Especial Día del Niño

📅 Del viernes 14 al lunes 17 de agosto

🕒 De 15:00 a 20:00

📍 AVANTO – Balcarce esquina Colón, Villa Mercedes

🎈 Juegos, inflables, música y actividades recreativas

🍔 Servicio de gastronomía

🧉 Se puede llevar equipo de mate

🏠 Espacio cerrado, habilitado y climatizado