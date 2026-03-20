Fatal accidente en el sur de San Luis: la víctima tenía 38 años y era oriunda de Río Negro

Un hombre de 38 años falleció en la madrugada de este viernes tras protagonizar un violento accidente de tránsito en el sur de la provincia de San Luis, en el límite con La Pampa, sobre la ruta provincial 55.

Según informaron desde la Comisaría Distrito 43° de Arizona, el hecho se registró cerca de las 4:30 a la altura del kilómetro 900. La víctima, domiciliada en la ciudad de Cipolletti (Río Negro), conducía una camioneta Toyota SW4 en sentido sur-norte cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

El rodado impactó de lleno contra el muro del arco limítrofe entre ambas provincias, provocando que el conductor quedara atrapado entre los hierros de la camioneta.

En el lugar trabajó personal policial, servicios de salud y bomberos de Victorica (La Pampa), quienes acudieron para asistir en la emergencia. Posteriormente, profesionales del hospital de Arizona constataron el fallecimiento del conductor.

Tras diversas tareas de rescate, los equipos lograron retirar el cuerpo del interior del vehículo siniestrado.

Intervino el fiscal de turno, Dr. Maximiliano Bazla, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Villa Mercedes y dispuso la participación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas del siniestro.

Este nuevo hecho vuelve a poner en foco la peligrosidad de algunos tramos de la ruta provincial 55, especialmente en zonas de escasa iluminación y señalización, donde ya se han registrado otros incidentes viales.