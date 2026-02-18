Fate cierra su planta en San Fernando y despide a más de 900 trabajadores tras 80 años de actividad

La fábrica de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y el despido de 920 trabajadores. La decisión marca el final de más de ocho décadas de actividad industrial en el país.

La compañía informó oficialmente que cesa sus operaciones “a partir del día de la fecha” en su establecimiento bonaerense. La medida se adoptó, según el comunicado firmado por el directorio, “ante los cambios en las condiciones de mercado”.

En el texto difundido, FATE S.A.I.C.I. destacó su trayectoria industrial, subrayando su inversión tecnológica y su rol pionero en el sector. Recordó que fue la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, con presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Una crisis que se profundizó en los últimos años

El deterioro de la situación financiera no es reciente. La empresa ya había iniciado un proceso de ajuste en 2019, cuando redujo 450 puestos de trabajo. Escenarios similares se registraron en 2021 y 2022, en un contexto de conflictividad gremial y retracción del consumo.

En julio de 2024, durante la gestión del presidente Javier Milei, Fate solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos tras el conflicto sindical de 2022.

En ese momento, la firma informó pérdidas superiores a US$ 30 millones en el primer semestre de 2024 y una caída de la demanda interna cercana al 30%. La empresa argumentó una “persistente falta de competitividad” y elevados costos de producción.

Entre los factores señalados se mencionaron la carga impositiva, restricciones cambiarias para la importación de insumos, infraestructura deficiente, costos laborales, baja productividad y alta conflictividad gremial.

En mayo de 2024, ya había anunciado cerca de 200 despidos como parte de un proceso de adecuación operativa.

Impacto industrial y laboral

El cierre de la planta de San Fernando implica la salida de uno de los actores históricos de la industria nacional del neumático, con fuerte inserción en la cadena automotriz y en el segmento de transporte.

La decisión genera preocupación en el sector industrial y en el ámbito sindical, ya que afecta directamente a más de 900 familias y reduce la capacidad productiva nacional en un rubro estratégico.

Se espera que en las próximas horas haya pronunciamientos gremiales y posibles gestiones ante el Ministerio de Trabajo para analizar el alcance de la medida y el esquema de indemnizaciones.