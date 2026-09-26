Fentanilo contaminado: el Gobierno impulsa cambios en los controles de medicamentos tras un dictamen en Diputados

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió el 23 de septiembre un dictamen unánime para crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud. La iniciativa surgió tras el caso del fentanilo contaminado y todavía debe ser tratada en el recinto.

El texto reunió 33 firmas de legisladores de distintos bloques. Su objetivo es establecer un régimen de notificación inmediata y trazabilidad clínica para medicamentos de alto riesgo, con el fin de detectar antes los eventos que puedan poner en peligro a los pacientes.

El presidente de la comisión, Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, destacó el acuerdo alcanzado. Legisladores de la oposición y familiares de las víctimas también participaron del debate, en el que reclamaron medidas para mejorar los controles y la respuesta del sistema sanitario.

Qué cambiaría con el proyecto

El sistema propuesto busca reforzar el seguimiento del uso de medicamentos de alto riesgo en los establecimientos de salud y facilitar la actuación frente a una alerta. El dictamen no equivale a una ley vigente: para que las nuevas obligaciones entren en vigor, el proyecto debe completar su trámite parlamentario.

La discusión se suma a cambios que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya dispuso en 2025 para ampliar el Sistema Nacional de Trazabilidad. Esa actualización incluyó sustancias como el fentanilo y apuntó a mejorar el seguimiento de los medicamentos a lo largo de la cadena de distribución.

En ese marco, el Gobierno apuesta a fortalecer la fiscalización de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El alcance de cualquier cambio adicional en esos organismos dependerá de las medidas que se formalicen. Mientras tanto, el avance legislativo mantiene en primer plano los controles sanitarios y el reclamo de respuestas de las familias afectadas.