Fernando Alcaje recuperó la libertad y seguirá imputado por la agresión a trabajadores de prensa en Villa Mercedes

Fernando Alcaje recuperó la libertad este viernes 9 de octubre, luego de una audiencia desarrollada al mediodía en el Juzgado de Garantía N° 4 de Villa Mercedes, en el marco de la causa que investiga la agresión contra el periodista Miguel “Copito” Ocampos y otros dos trabajadores de prensa.

El imputado permanecerá en libertad mientras avanza la investigación penal, cuyo plazo fue establecido en cuatro meses. La decisión no implica el cierre de la causa ni una declaración de inocencia, sino la continuidad del proceso judicial sin prisión preventiva.

Durante una rueda de prensa, el fiscal Maximiliano Bazla, representante del Ministerio Público Fiscal, explicó los fundamentos jurídicos por los cuales consideró que no correspondía solicitar que Alcaje continuara privado de su libertad.

El fiscal explicó por qué no solicitó la prisión preventiva

Bazla señaló que su actuación está determinada por las disposiciones del Código Procesal Penal y por el principio de objetividad que debe regir las decisiones del Ministerio Público Fiscal.

“A mí la ley me da pautas en qué casos corresponde el dictado de una prisión preventiva y en qué causas no corresponde el dictado de una prisión preventiva”, expresó.

El funcionario sostuvo que, luego de analizar las circunstancias del expediente y las disposiciones legales aplicables, no encontró fundamentos suficientes para requerir esa medida.

“En virtud del principio de objetividad que debo respetar, y esto significa tratar a todas las personas de la misma manera, analicé el código, dentro de las previsiones del código, no encontré sustento para sostener una prisión preventiva”, manifestó.

En consecuencia, explicó que solicitó la aplicación de medidas cautelares alternativas, destinadas a garantizar el normal desarrollo del proceso judicial y proteger a las personas involucradas.

Las medidas cautelares para garantizar la investigación

Entre las disposiciones mencionadas por Bazla se encuentran la prohibición de acercamiento, la utilización de un botón antipánico, la firma periódica de un libro de control y la prohibición de salir de la provincia.

Según explicó, estas restricciones fueron consideradas adecuadas para garantizar la continuidad de la investigación sin necesidad de mantener al imputado detenido.

El fiscal aclaró que las medidas tienen como finalidad asegurar que el proceso pueda desarrollarse con normalidad durante los próximos meses.

La posible condena y el criterio legal aplicado

Otro de los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal está relacionado con la eventual pena que podría corresponder por los delitos actualmente investigados.

Bazla explicó que, de acuerdo con la calificación legal vigente y los elementos reunidos hasta el momento, una eventual condena podría ser de prisión en suspenso, es decir, sin cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.

En ese contexto, sostuvo que el Código Procesal Penal establece criterios que deben considerarse al momento de evaluar una medida de privación preventiva de la libertad.

“El código nos establece que es ilógico que una persona esté privada de su libertad si cuando sea condenada no va a estar privada de su libertad”, señaló.

La explicación del fiscal se refiere a la situación procesal actual y no constituye un anticipo de sentencia, ya que la responsabilidad penal de Alcaje todavía debe determinarse judicialmente.

La Fiscalía no descartó solicitar nuevas medidas si aparecen otras pruebas

Durante la conferencia, Bazla remarcó que su posición responde exclusivamente a los elementos de convicción disponibles en esta etapa de la investigación.

También advirtió que la situación podría modificarse si se incorporan nuevas evidencias que permitan establecer una calificación legal diferente o acreditar otras circunstancias relevantes.

Entre los supuestos mencionó la posibilidad de que aparezcan elementos que permitan considerar las lesiones como graves, nuevos hechos o una reiteración de conductas.

En esos casos, indicó que podría evaluarse la aplicación de medidas cautelares más restrictivas, incluida la prisión preventiva.

De esta manera, el fiscal dejó en claro que la libertad del imputado no impide que su situación procesal vuelva a ser revisada si cambian las circunstancias que actualmente sustentan la investigación.

Bazla aseguró que existe una sola denuncia formal

Uno de los momentos de la rueda de prensa estuvo relacionado con las consultas sobre otros episodios protagonizados presuntamente por Alcaje y registrados en videos que circularon públicamente.

Ante la pregunta sobre la existencia de otras denuncias, el fiscal respondió:

“No tiene denuncias, hay muchos videos en donde los vi yo y usted los vio, pero no existen denuncias, tiene una sola denuncia”.

Bazla explicó además que algunas conductas requieren una denuncia de la persona afectada para que el Ministerio Público Fiscal pueda impulsar la correspondiente investigación.

“Muchas de estas manifestaciones son de instancia privada. Esto significa que hasta que no se formalice la denuncia, el Ministerio Público Fiscal no puede investigar”, sostuvo.

La aclaración resulta relevante porque establece una diferencia entre la circulación pública de registros audiovisuales y la existencia de actuaciones judiciales formalmente iniciadas.

Cómo comenzó la causa contra Fernando Alcaje

La investigación se originó el jueves 1 de octubre, cuando se produjo un episodio de violencia en una estación de servicio ubicada en la intersección de Eleodoro Lobos y avenida 25 de Mayo, en Villa Mercedes.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Alcaje habría agredido físicamente al periodista Miguel “Copito” Ocampos, de FM Latina, quien se encontraba en el lugar para realizar una entrevista.

Durante el incidente también resultaron afectados Daniel Rodríguez y su hija Mayra Rodríguez, quienes registraban lo sucedido con teléfonos celulares.

De acuerdo con la acusación, ambos habrían sufrido agresiones físicas y uno de los dispositivos resultó dañado. La Fiscalía también atribuyó al imputado expresiones amenazantes posteriores al episodio.

El hecho quedó parcialmente registrado en videos que posteriormente tomaron estado público.

La imputación y las audiencias anteriores

Alcaje se presentó voluntariamente ante la Fiscalía el viernes 2 de octubre, acompañado por su abogado defensor, Germán Anabitarte. Posteriormente fue notificado de su detención.

El sábado 3 de octubre se desarrolló una audiencia en el Juzgado de Garantía N° 4, donde se admitió la formulación de cargos por tres hechos de lesiones leves, daños y amenazas.

Durante aquella instancia, la defensa solicitó una prórroga de la detención para producir evidencia y discutir la existencia de riesgos procesales.

La jueza subrogante Natalia Pereyra Cardini concedió el pedido y también dispuso una evaluación de salud mental solicitada por el abogado defensor.

El planteo estuvo relacionado con antecedentes de salud expuestos por la defensa, sin que esas manifestaciones constituyeran por sí mismas un diagnóstico médico.

Cuatro meses para avanzar con la investigación

Con la nueva resolución conocida este viernes, Fernando Alcaje continuará sometido al proceso penal en libertad y bajo medidas cautelares.

Durante los próximos cuatro meses, las partes podrán avanzar con la producción e incorporación de pruebas vinculadas con los hechos investigados.

La Fiscalía dejó abierta la posibilidad de revisar la situación procesal si surgen nuevas evidencias que modifiquen la gravedad de la imputación o las circunstancias que justificaron la decisión actual.

Por el momento, la causa continúa abierta y la libertad concedida no representa una absolución ni el cierre de la investigación judicial.

Fuentes: declaraciones del fiscal Maximiliano Bazla en rueda de prensa del 9 de octubre de 2026. Antecedentes de la causa publicados por Villa Mercedes Info y Prensa Judicial Villa Mercedes.