Fiesta clandestina vip con show en vivo de Jean Carlos

Durante la madrugada de este sábado, la policía de la provincia de San Luis desplegó un mega operativo en una fiesta privada que se estaba realizando en el barrio “Quintas de Betbeder” – Urquiza y Dante Bodó- a la que acudieron mas de 50 personas, quienes disfrutaban de un show en vivo del cantante Jean Carlos.

En el lugar se encontraba también personal de Control Urbano y Tránsito, quienes se encargaron de realizar los controles de alcoholemia a las personas que iban saliendo del festejo en sus vehículos. El test de uno de los invitados, médico de una importante clínica privada, dio 1.05 de alcohol en sangre, quien ante el pedido de los inspectores para que no abandone el lugar y brindara sus datos, huyó del lugar a toda velocidad en su motocicleta.

El secretario de Gobierno Diego Ochoa, manifestó que fue una fiesta clandestina y que se realizarán las averiguaciones y actas correspondientes, las cuales serán derivadas al juzgado del Dr Ortiz, quien interviene en esta causa.

“Fue una investigación de la policía exclusivamente” declaró el Secretario de Gobierno, aclarando que no fue una denuncia realizada por parte de los vecinos. También destacó que había mas gente de la adecuada, no estaba autorizada y no cumplían con los protocolos correspondientes. A la fiesta acudieron personas reconocidas de la ciudad, de hecho la casa donde se llevó a cabo pertenece a un destacado contador.