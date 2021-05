Fiestas clandestinas: no hay virus que las detenga

Ha pasado más de un año desde que la Organización Mundial de la Salud decidió declarar como pandemia al virus que rápidamente comenzaba a expandirse sobre la faz de la tierra. Los organismos gubernamentales decidieron poner en cuarentena a la humanidad, restringir las salidas y evitar la aglomeración de personas. Muchas medidas para evitar la propagación del virus fueron tomadas, obviamente entre ellas estaban la prohibición de fiestas y eventos sociales.

Anuncio

Desde el primer momento las personas se encontraron con algo desconocido y respetaron por un tiempo las medidas, hasta que comenzaron a cansarse del “encierro”. Fue allí cuando comenzaron a organizarse las “fiestas clandestinas”. Se vieron en diferentes partes del mundo, fiestas que no estaban autorizadas y no cumplían ninguna clase de protocolo. San Luis no fue ajeno a esto y muchas fiestas fueron desbaratadas por la Policía de la Provincia, quienes acudían a los lugares gracias a la denuncia de vecinos o investigaciones que se realizaban a raíz de publicidades de las fiestas en redes sociales.

“El que rompe paga” dijo el gobernador de la provincia de San Luis cuando muchas fiestas comenzaron a descubrirse. Esto indicaba que los responsables de la organización de dichos eventos deberían afrontar una multa bastante alta. A pesar de esto, se siguió haciendo caso omiso y las “clandestinas” siguieron adelante.

Anuncio

Cuando comenzaron a aumentar los números de coronavirus en la provincia, se comprobó que los focos de contagios mayormente se daban en estas “juntadas” y se les pidió a los ciudadanos que no realizaran esta clase de eventos. Pero nuevamente, siguieron sin importar las consecuencias.

Son numerosos los procedimientos que fueron realizados por la policía, y han sido miles de personas las que fueron descubiertas en estas “clandestinas”. Villa Mercedes Info dialogó con el Inspector Lucas Chacón, Relaciones Policiales, y manifestó que siempre las personas tratan de huir y no quieren ser identificadas. “Por este motivo siempre se realizan operativos cerrojos y son muchas las dotaciones policiales que acuden a los lugares.”

Hace varias semanas el sistema de salud de la provincia de San Luis, está a punto de colapsar, los números de casos positivos por día no bajan y el Comité de Crisis pide que se respeten las medidas tomadas por el gobierno. A pesar de esta situación, “las fiestas clandestinas” siguen adelante. El inspector Chacón informó a este medio que son por lo menos cuatro fiestas clandestinas, contando la de esta madrugada, las que se han desbaratado en la provincia de San Luis en las ultimas dos semanas y en las cuales se lograron identificar al menos 70 personas, entre ellas varios adolescentes. En cada procedimiento interviene el juzgado contravencional de turno y a los propietarios se les inicia un sumario preventivo.

La mayoría de los vecinos demuestra malestar por estas situaciones e incluso denuncian cuando ven que están realizando una fiesta con una concurrencia de personas que supere el número permitido, ya que para muchos es un acto de inconciencia y falta de empatía para con la sociedad y quienes día a día luchan para poder frenar la propagación del virus.