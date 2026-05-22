Fin de semana frío pero estable en la provincia: anticipan heladas y máximas de hasta 17°C

La Red de Estaciones Meteorológicas informó el pronóstico extendido para el fin de semana en la provincia de San Luis, donde se esperan jornadas de buen tiempo, cielo mayormente despejado y temperaturas bajas durante las mañanas.

De acuerdo al reporte oficial, el frío continuará presente especialmente en las primeras horas del día, con mínimas cercanas a los 0°C y presencia de heladas parciales en varias regiones provinciales. Sin embargo, las tardes tendrán condiciones agradables y máximas que rondarán entre los 15°C y 17°C.

Viernes frío y con posibles neblinas

Para este viernes 22 de mayo, la Red de Estaciones Meteorológicas anticipó una jornada estable, aunque con un leve descenso de las temperaturas mínimas.

El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque podrían registrarse intervalos nubosos durante la mañana en el sur provincial. Además, no se descartan neblinas matinales en zonas del sudeste y centro-este de la provincia.

Las temperaturas mínimas promediarán los 0°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16°C. El viento soplará del sector norte con velocidades entre 12 y 28 km/h, aunque en el noroeste provincial podrían registrarse ráfagas de hasta 55 km/h.

Sábado con heladas parciales y cielo despejado

El sábado 23 continuará el tiempo estable en San Luis. El amanecer volverá a ser frío, con temperaturas mínimas cercanas a 1°C y presencia de heladas parciales.

Durante gran parte del día el cielo estará despejado, aunque hacia la tarde podrían aparecer algunas nubes altas.

Las máximas rondarán los 15°C y el viento cambiará del noroeste hacia el noreste con intensidad leve a moderada.

Domingo agradable pero con viento en el norte provincial

Para el domingo 24 de mayo, el organismo provincial prevé buenas condiciones meteorológicas en toda la provincia, aunque con mayor intensidad del viento en sectores del norte puntano.

El día comenzará con cielo mayormente despejado y luego se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 2°C y las máximas llegarán a los 17°C.

El viento predominante será del noreste entre 12 y 28 km/h, aunque en la región noroeste podrían registrarse nuevamente ráfagas cercanas a los 55 km/h.

La tendencia general para el cierre de semana en San Luis será de tiempo estable, mañanas frías y tardes templadas, condiciones ideales para actividades al aire libre, aunque con abrigo obligatorio al inicio de cada jornada.