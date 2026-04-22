Financiamiento universitario: el Gobierno convocaría a rectores mientras crece la tensión y se perfila una nueva movilización

La discusión por el financiamiento universitario vuelve a escalar en la agenda nacional. El Gobierno nacional analiza convocar a rectores y autoridades universitarias a principios de mayo, en un intento por encauzar el conflicto tras el fallo judicial que obliga a cumplir con la ley vigente. En paralelo, sectores académicos advierten que podría gestarse una nueva movilización si no hay avances concretos.

Desde Balcarce 50 reconocen que trabajan en una estrategia para reordenar las cuentas públicas y dar respuesta a la exigencia judicial. Sin embargo, admiten dificultades para afrontar el impacto fiscal en el corto plazo. “Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar ahora”, deslizó un referente oficialista, dejando en claro la complejidad del escenario.

Intentos de acuerdo y tensiones internas

En el oficialismo aseguran que en febrero existió un principio de entendimiento impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que contemplaba una recomposición salarial del 12,3% para docentes y no docentes, en relación a lo perdido durante 2025. No obstante, ese esquema no prosperó.

Las diferencias internas también quedaron expuestas. Desde sectores cercanos al Ejecutivo apuntaron contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por presuntamente haber frenado el tratamiento del proyecto. En su entorno, sin embargo, rechazan esa versión y sostienen que las prioridades legislativas responden a la Casa Rosada.

Estrategia legal y posibles decretos

Para ganar tiempo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio. La inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, complicó aún más las proyecciones oficiales.

En ese marco, no se descarta que el Ejecutivo avance con modificaciones por decreto mientras busca una salida política en el Congreso. “Estamos viendo de arreglar el stock pasado y abrir una nueva discusión legislativa”, reconoció una fuente con acceso al despacho presidencial.

Universidades en alerta y posible protesta

Desde el sistema universitario niegan que exista un acuerdo vigente con el Gobierno y aseguran que las conversaciones previas fueron solo informales. Entre los principales reclamos se destacan la falta de compensación salarial de 2024 y la ausencia de previsibilidad para 2026.

Ante este escenario, las autoridades académicas evalúan convocar a una nueva movilización nacional en los primeros días de mayo. El antecedente inmediato es la masiva protesta de 2024, considerada una de las más multitudinarias durante la gestión de Javier Milei.

Reuniones clave en el Gobierno

Con el conflicto en agenda, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para definir los próximos pasos.

Mientras el Gobierno busca ganar tiempo y ordenar las cuentas, la presión del sistema universitario crece. En el oficialismo aseguran que el problema tendrá solución, aunque reconocen que el margen de maniobra es limitado.