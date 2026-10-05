Flávio Bolsonaro respondió a Milei tras las elecciones en Brasil: “Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca”

Bolsonaro agradeció a Javier Milei las felicitaciones por los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y afirmó que ambos países estarán “más cerca”.

“¡Gracias, mi amigo Javier Milei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!”, escribió Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, en su cuenta de la red social X.

El mensaje de Eduardo Bolsonaro

El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro también agradeció al mandatario argentino. “El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor”, sostuvo.

Además, afirmó que ambos países podrían iniciar una etapa de cooperación regional basada en la lucha contra el narcoterrorismo, el respeto por la soberanía y una economía de mercado.

“Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región”, expresó Eduardo Bolsonaro. Luego agregó: “Contamos con usted, Presidente Javier Milei y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países”.

La relación entre Milei y Flávio Bolsonaro

Según la información difundida, la relación entre Milei y Flávio Bolsonaro combina una amistad personal con una afinidad ideológica vinculada al avance de la derecha conservadora en América Latina.

Ambos dirigentes también comparten el rechazo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Milei cuestionó públicamente al mandatario brasileño en distintas oportunidades, lo que generó quejas del gobierno del Partido de los Trabajadores.

En julio de este año, Milei viajó a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal en la que se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante la campaña, el dirigente brasileño utilizó discursos y símbolos asociados a la gestión de La Libertad Avanza, entre ellos una tijera gigante para representar el recorte del gasto público.

El domingo, al votar en Río de Janeiro, Bolsonaro repitió ante la prensa la frase “¡Viva la libertad, carajo!” y elogió las políticas implementadas por Milei en Argentina.

Con información de: noticiasargentinas.com