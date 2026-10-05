Flávio Bolsonaro y Lula disputarán la presidencia de Brasil en el balotaje

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, luego de que ninguno alcanzara el 50% de los votos válidos necesarios para imponerse en primera instancia.

Con el 98,36% del censo escrutado, el senador del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,31% de los votos, mientras que el actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzó el 44,83%, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado representó una sorpresa frente a los pronósticos de las encuestadoras. Los otros diez candidatos quedaron fuera de la contienda. Entre ellos, Augusto Cury obtuvo el 2,90%; Renan Santos, el 2,26%; Ronaldo Caiado, el 2,20%; y Romeu Zema, el 0,28%.

La reacción de los candidatos

Flávio Bolsonaro, de 45 años, afirmó que el resultado refleja un pedido de cambio en el país. “Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, sostuvo tras completarse el escrutinio.

El senador sumó más de 55,5 millones de votos, unos tres millones más que Lula y cerca de dos millones más que los obtenidos por su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022.

Lula reconoció que el resultado fue “inesperado” y admitió que estaba convencido de que podía ganar en primera vuelta. Sin embargo, aseguró que mantiene la confianza en imponerse en el balotaje, que será su séptima elección presidencial.

“Del otro lado, solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro”, afirmó el mandatario durante un acto en un hotel del centro de San Pablo.

Dos propuestas enfrentadas

Flávio asumió la candidatura del PL después de que su padre fuera condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Lula en enero de 2023. Su programa propone reducir la estructura estatal, eliminar al menos una decena de ministerios, ajustar el gasto público y avanzar con una agenda de privatizaciones.

También plantea endurecer las penas contra el crimen organizado, declarar a facciones como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho como organizaciones narcoterroristas, construir cinco cárceles federales de máxima seguridad y habilitar 500.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años.

Lula, en cambio, propone mantener el marco fiscal vigente, ampliar la inversión pública y fortalecer programas sociales como Bolsa Familia y Minha Casa, Minha Vida. Su plataforma también incluye políticas de acceso a la educación, la salud y la alimentación.

En materia de seguridad, el presidente impulsa una mayor coordinación entre las fuerzas federales y estaduales, con énfasis en la inteligencia, la prevención social y la persecución financiera de las organizaciones delictivas.

Amazonía y política exterior

La elección también definirá el rumbo ambiental de Brasil. Lula propone alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía para 2030 y desarrollar cadenas productivas vinculadas con la economía verde.

Flávio promete terminar con la deforestación ilegal para 2029, aunque su programa pone el foco en la lucha contra los delitos ambientales, la ampliación de la explotación de hidrocarburos y la agilización de los permisos ambientales.

Brasil concentra cerca del 60% de la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta. Según el material citado, desde la llegada de Lula al poder en 2023 la deforestación cayó un 45%, hasta alcanzar su menor nivel en más de una década.

El resultado del balotaje también tendrá impacto en la relación de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Lula defendió durante su mandato el multilateralismo y la integración regional, mientras que un eventual gobierno de Flávio podría modificar las prioridades de Brasil frente a Washington.

Con información de: infobae.com