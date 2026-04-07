Fotomultas en Villa Mercedes: comenzarán a enviar notificaciones domiciliarias a infractores en etapa de prueba

La implementación del sistema de fotomultas en Villa Mercedes ingresa en una etapa clave con el inicio del envío de actas informativas a los domicilios de los infractores, previsto para la próxima semana. Se trata de una fase de prueba que no implicará sanciones económicas, sino advertencias destinadas a promover cambios en la conducta al volante.

Los dispositivos comenzaron a instalarse a fines del año pasado y atravesaron un proceso de homologación que se encuentra en su tramo final. Durante este período, se relevaron infracciones y se generaron estadísticas para identificar los comportamientos más frecuentes en el tránsito local.

Según los datos oficiales, el 55,97% de las faltas detectadas corresponde a conductas vinculadas a la seguridad personal. Dentro de ese grupo, se destacan el no uso del cinturón de seguridad (28,80%), el uso del celular mientras se conduce (14,67%) y la falta de casco (12,50%).

Por otro lado, el 44,02% restante está relacionado con infracciones de circulación, donde sobresalen el exceso de velocidad (27,17%) y el cruce de semáforos en rojo (16,85%).

En paralelo, desde el Municipio informaron que se observa una disminución en la cantidad de siniestros viales desde la instalación de los equipos. Entre julio y diciembre, los accidentes pasaron de 82 a 50, mientras que en enero se registraron 38 casos, incluyendo episodios de distinta gravedad.

El secretario de Gobierno municipal, Germán Sepúlveda, destacó el impacto positivo de las medidas: “También nos deja tranquilos el tema del casco, porque comparado a otras ciudades que tienen un 50, 60 y hasta un 70%, nos da una estadística muy buena a nivel nacional”, señaló.

Las notificaciones incluirán imágenes del vehículo, fecha, hora y detalles de la infracción, junto con recomendaciones para evitar reiteraciones. En su mayoría, corresponderán a hechos registrados durante el mes de marzo.

Durante aproximadamente un mes, el sistema funcionará sin aplicar multas, con foco en la concientización y educación vial. En ese marco, se prevé el relanzamiento del Observatorio de Seguridad Vial y la puesta en marcha de acciones en conjunto con instituciones educativas para mejorar la circulación en horarios críticos.

Además, el Municipio anticipó que convocará a organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas para fortalecer las estrategias de prevención y promover una mayor responsabilidad en el tránsito.