Fotomultas en Villa Mercedes: comenzarán a enviar notificaciones domiciliarias a infractores en etapa de prueba

El sistema avanza hacia su implementación plena con actas informativas sin multas económicas

PorRedacción Villa Mercedes Info

La implementación del sistema de fotomultas en Villa Mercedes ingresa en una etapa clave con el inicio del envío de actas informativas a los domicilios de los infractores, previsto para la próxima semana. Se trata de una fase de prueba que no implicará sanciones económicas, sino advertencias destinadas a promover cambios en la conducta al volante.

Los dispositivos comenzaron a instalarse a fines del año pasado y atravesaron un proceso de homologación que se encuentra en su tramo final. Durante este período, se relevaron infracciones y se generaron estadísticas para identificar los comportamientos más frecuentes en el tránsito local.

Según los datos oficiales, el 55,97% de las faltas detectadas corresponde a conductas vinculadas a la seguridad personal. Dentro de ese grupo, se destacan el no uso del cinturón de seguridad (28,80%), el uso del celular mientras se conduce (14,67%) y la falta de casco (12,50%).

Por otro lado, el 44,02% restante está relacionado con infracciones de circulación, donde sobresalen el exceso de velocidad (27,17%) y el cruce de semáforos en rojo (16,85%).

En paralelo, desde el Municipio informaron que se observa una disminución en la cantidad de siniestros viales desde la instalación de los equipos. Entre julio y diciembre, los accidentes pasaron de 82 a 50, mientras que en enero se registraron 38 casos, incluyendo episodios de distinta gravedad.

El secretario de Gobierno municipal, Germán Sepúlveda, destacó el impacto positivo de las medidas: “También nos deja tranquilos el tema del casco, porque comparado a otras ciudades que tienen un 50, 60 y hasta un 70%, nos da una estadística muy buena a nivel nacional”, señaló.

Las notificaciones incluirán imágenes del vehículo, fecha, hora y detalles de la infracción, junto con recomendaciones para evitar reiteraciones. En su mayoría, corresponderán a hechos registrados durante el mes de marzo.

Durante aproximadamente un mes, el sistema funcionará sin aplicar multas, con foco en la concientización y educación vial. En ese marco, se prevé el relanzamiento del Observatorio de Seguridad Vial y la puesta en marcha de acciones en conjunto con instituciones educativas para mejorar la circulación en horarios críticos.

Además, el Municipio anticipó que convocará a organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas para fortalecer las estrategias de prevención y promover una mayor responsabilidad en el tránsito.

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