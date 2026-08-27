Fotomultas en Villa Mercedes: ya sancionaron unas 4.000 infracciones y comenzaron a aplicarse multas económicas

Las fotomultas en Villa Mercedes ingresaron plenamente en su etapa sancionatoria y ya se notificaron alrededor de 4.000 infracciones de tránsito. Luego del período inicial de concientización, las faltas detectadas por las cámaras comenzaron a generar sanciones económicas para los conductores.

El sistema permite registrar contravenciones como el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. Las actas son enviadas por correo a los domicilios registrados e incluyen información sobre la fecha y hora de la infracción, además de la imagen utilizada para acreditar la falta.

De las advertencias a las multas económicas

Antes de comenzar con el cobro, la Municipalidad de Villa Mercedes implementó una etapa de concientización durante la cual las infracciones detectadas eran comunicadas a los conductores, pero no generaban una penalización económica.

El secretario de Gobierno municipal, Germán Sepúlveda, explicó que esa instancia ya finalizó y que el objetivo de las sanciones es generar un cambio en las conductas de riesgo al volante.

De esta manera, quienes sean detectados cometiendo una infracción mediante el sistema de fotomultas recibirán el acta correspondiente y deberán regularizar su situación.

Qué puede hacer un conductor que recibe una fotomulta

Una vez notificado, el infractor puede optar por el pago voluntario, modalidad que contempla un descuento sobre el monto correspondiente, o presentar un descargo ante el Tribunal de Faltas.

Si el conductor no paga ni se presenta, el expediente continúa su trámite administrativo y se realiza una nueva citación.

En caso de mantenerse la situación de rebeldía, la infracción puede quedar registrada como una deuda pendiente y aparecer posteriormente cuando el titular necesite obtener un libre de deuda para determinados trámites, entre ellos la obtención o renovación de la licencia de conducir.

Las faltas graves y la reincidencia pueden, además, convertirse en agravantes y derivar en sanciones de mayor severidad.

Las multas también llegan a conductores de otras provincias

El alcance del sistema no se limita a los residentes de Villa Mercedes. Según se informó, ya fueron enviadas notificaciones incluso a domicilios ubicados en la provincia de Buenos Aires por infracciones cometidas dentro de la ciudad.

En paralelo, el Municipio trabaja en convenios interjurisdiccionales destinados a que las deudas originadas por estas infracciones puedan ser registradas y consideradas cuando los conductores realicen trámites en sus respectivas jurisdicciones.

El Municipio asegura que comenzaron a bajar algunos indicadores de siniestralidad

Desde la Municipalidad señalaron que la implementación del sistema comenzó a mostrar cambios en materia de seguridad vial.

De acuerdo con información analizada junto al Observatorio de Seguridad Vial, se registró una disminución en los casos de motociclistas que requieren internación por traumatismos graves.

También habría cambiado la distribución semanal de los siniestros. Mientras durante el año pasado la mayor concentración se producía los jueves, viernes y sábados, actualmente los mayores registros se ubicarían entre martes y miércoles, especialmente en horarios relacionados con la salida de establecimientos educativos y la finalización de la jornada laboral.

Los registros correspondientes a los fines de semana también presentan, según las autoridades, una reducción frente al período anterior.

Desde el Municipio sostienen que el sistema de fotomultas apunta no solamente al cumplimiento de las normas de tránsito, sino principalmente a reducir conductas de riesgo y prevenir accidentes en las calles de Villa Mercedes.