Frío en San Luis: anuncian heladas, fuertes ráfagas y posible caída de nieve en zonas serranas

Pronostican un brusco descenso de temperatura para el fin de semana en la provincia

PorRedacción Villa Mercedes Info

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis informó que desde este viernes 8 de mayo se registrará un marcado descenso de temperaturas en toda la provincia, acompañado por fuertes vientos, heladas y probabilidades de nieve o aguanieve en zonas serranas durante la madrugada del sábado.

El organismo anticipó jornadas frías e inestables para gran parte del territorio provincial, especialmente entre viernes y sábado, mientras que el domingo mejorarán las condiciones con una tarde más agradable.

Viernes ventoso y con posibles lluvias aisladas

Para este viernes se espera una jornada ventosa, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado. Según el reporte meteorológico, existe baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas principalmente en regiones del norte y centro provincial.

Las temperaturas mínimas rondarán los 2°C, aunque se prevén heladas en gran parte del territorio. Las máximas alcanzarán en promedio los 14°C.

El viento soplará del sector suroeste con velocidades entre 12 y 38 km/h, aunque desde la tarde-noche podrían registrarse ráfagas intensas de hasta 70 km/h en la mitad norte de la provincia.

Además, en áreas serranas se anticipa la posibilidad de caída de nieve o aguanieve hacia la noche del viernes y madrugada del sábado.

Sábado con temperaturas bajo cero en algunas localidades

El sábado continuará el ingreso de aire frío y persistirá la inestabilidad climática.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con chances de precipitaciones aisladas. En sectores serranos no se descarta nuevamente la presencia de nieve o aguanieve durante las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta -1°C e incluso registrarse valores inferiores durante la noche en algunas localidades. La máxima provincial se ubicará cerca de los 12°C.

El viento predominante será del sur, entre leve y moderado, aunque las ráfagas podrían volver a alcanzar los 70 km/h en el norte provincial.

Domingo frío por la mañana y más agradable por la tarde

Para el domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en toda la provincia de San Luis.

La jornada comenzará con temperaturas muy bajas y posibles heladas parciales. Las mínimas promediarán los -2°C, mientras que las máximas llegarán a los 17°C.

El cielo permanecerá despejado durante todo el día y el viento será variable del sector noroeste, con intensidad leve a moderada y disminuyendo hacia la noche.

Jefe de Redacción

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