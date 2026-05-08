Frío en San Luis: anuncian heladas, fuertes ráfagas y posible caída de nieve en zonas serranas

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis informó que desde este viernes 8 de mayo se registrará un marcado descenso de temperaturas en toda la provincia, acompañado por fuertes vientos, heladas y probabilidades de nieve o aguanieve en zonas serranas durante la madrugada del sábado.

El organismo anticipó jornadas frías e inestables para gran parte del territorio provincial, especialmente entre viernes y sábado, mientras que el domingo mejorarán las condiciones con una tarde más agradable.

Viernes ventoso y con posibles lluvias aisladas

Para este viernes se espera una jornada ventosa, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado. Según el reporte meteorológico, existe baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas principalmente en regiones del norte y centro provincial.

Las temperaturas mínimas rondarán los 2°C, aunque se prevén heladas en gran parte del territorio. Las máximas alcanzarán en promedio los 14°C.

El viento soplará del sector suroeste con velocidades entre 12 y 38 km/h, aunque desde la tarde-noche podrían registrarse ráfagas intensas de hasta 70 km/h en la mitad norte de la provincia.

Además, en áreas serranas se anticipa la posibilidad de caída de nieve o aguanieve hacia la noche del viernes y madrugada del sábado.

Sábado con temperaturas bajo cero en algunas localidades

El sábado continuará el ingreso de aire frío y persistirá la inestabilidad climática.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con chances de precipitaciones aisladas. En sectores serranos no se descarta nuevamente la presencia de nieve o aguanieve durante las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta -1°C e incluso registrarse valores inferiores durante la noche en algunas localidades. La máxima provincial se ubicará cerca de los 12°C.

El viento predominante será del sur, entre leve y moderado, aunque las ráfagas podrían volver a alcanzar los 70 km/h en el norte provincial.

Domingo frío por la mañana y más agradable por la tarde

Para el domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en toda la provincia de San Luis.

La jornada comenzará con temperaturas muy bajas y posibles heladas parciales. Las mínimas promediarán los -2°C, mientras que las máximas llegarán a los 17°C.

El cielo permanecerá despejado durante todo el día y el viento será variable del sector noroeste, con intensidad leve a moderada y disminuyendo hacia la noche.