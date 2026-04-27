Frío extremo en San Luis: localidades que lideraron el ranking con -6°C

La provincia de San Luis registró en las últimas 24 horas un marcado descenso de temperatura, con varias localidades bajo cero y heladas generalizadas que impactaron en gran parte del territorio. Según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), los registros más bajos se dieron en Bajada Nueva y Navia, ambas con -6°C.

Durante la madrugada y primeras horas del lunes, la temperatura promedio mínima se ubicó en torno a los -1°C, aunque en zonas puntuales el frío fue más intenso. Este escenario generó heladas visibles, especialmente en áreas rurales y caminos secundarios.

Desde el organismo provincial informaron que el cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, favoreciendo el descenso térmico en las primeras horas del día. Sin embargo, la nubosidad comenzará a incrementarse de manera progresiva después del mediodía, cerrando la jornada con un cielo mayormente nublado.

En cuanto a las condiciones térmicas, se espera que la temperatura máxima alcance los 18°C, lo que permitirá una tarde más agradable en contraste con el arranque gélido.

Respecto al viento, se prevé que durante la mañana predomine una brisa de dirección variable. Con el correr de las horas, rotará hacia el sector norte, con intensidades leves a moderadas, entre 12 y 28 km/h.

Este tipo de eventos climáticos es habitual en otoño en la región, aunque la intensidad del frío registrada en algunas localidades refuerza la importancia de tomar precauciones, especialmente en sectores vulnerables y actividades productivas.

Ranking de localidades más frías: