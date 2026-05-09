Frío extremo en Villa Mercedes: anuncian mínimas de hasta -4°C y nevadas en distintas localidades de San Luis

Villa Mercedes atravesará un fin de semana con temperaturas extremadamente bajas, heladas y registros bajo cero, según anticipó la Red de Estaciones Meteorológicas. Además, durante la noche del viernes ya se registraron nevadas en distintas localidades serranas de San Luis, en un fenómeno inusual para esta época del año.

Pronostican temperaturas de hasta -4°C en Villa Mercedes

De acuerdo al informe meteorológico, el sábado se presentará con cielo despejado y un marcado descenso térmico. Para la jornada se prevé una temperatura máxima de 12°C y una mínima de -3°C.

En tanto, el domingo continuará el tiempo estable, aunque el amanecer será todavía más frío. La mínima podría alcanzar los -4°C, mientras que la máxima rondaría los 18°C. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada.

Desde el organismo advirtieron que durante ambos días existe probabilidad de heladas, especialmente en sectores rurales y zonas descampadas.

Para el inicio de la próxima semana se espera un leve ascenso de temperatura, con máximas cercanas a los 21°C.

Nevó en distintas localidades de San Luis

El ingreso de una intensa masa de aire frío comenzó a sentirse con fuerza durante la noche del viernes y provocó las primeras nevadas del año en distintos puntos de la provincia.

Entre las localidades donde se reportó caída de nieve se encuentran La Carolina, San José del Morro, Valle de Pancanta, Villa del Carmen, Estancia Grande, El Trapiche, La Florida, La Esquina, La Toma y El Durazno Alto.

Las zonas serranas fueron las más afectadas por las bajas temperaturas y concentraron los principales registros de nieve, aunque también hubo episodios aislados en otros sectores del interior provincial.

Un fenómeno poco habitual en pleno otoño

Si bien el invierno comenzará oficialmente el próximo 21 de junio, las condiciones climáticas actuales adelantaron escenas típicas de la temporada invernal en San Luis.

Las primeras imágenes y videos comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde vecinos y visitantes compartieron postales de paisajes cubiertos de blanco, generando sorpresa por la temprana llegada de la nieve.

El fenómeno climático había sido anticipado por organismos meteorológicos, que advirtieron sobre el ingreso de aire polar y un fuerte descenso de temperaturas en gran parte del territorio provincial.