Fuerte repudio al funcionario que tildó a Mercedes Sosa de “gorda comunista” y “cáncer”

La figura de Mercedes Sosa, ícono de la música popular argentina y latinoamericana, volvió a estar en el centro del debate público luego de declaraciones agraviantes realizadas por un funcionario de medios públicos en Tucumán. La familia de la artista adelantó que avanzará con acciones legales.

El protagonista de la controversia es Enzo Ferreira, actual director de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, quien calificó a la cantante con expresiones despectivas en redes sociales, generando un inmediato rechazo en distintos sectores culturales y políticos.

Reacción de la familia y contexto

La periodista Maby Sosa, sobrina de la artista, confirmó que la familia iniciará acciones legales al considerar que existió una “clara intención de desprestigiar” la memoria de la intérprete.

En declaraciones públicas, sostuvo que las expresiones del funcionario resultan especialmente graves por tratarse de alguien que ocupa un rol institucional: “Me angustió muchísimo porque habla en nombre de los tucumanos”, afirmó.

Además, cuestionó la trayectoria política de Ferreira, señalando su vínculo con el espacio La Libertad Avanza y su proyección dentro de ese sector en la provincia.

Publicaciones que generaron la polémica

Las críticas se originaron a partir de publicaciones en redes sociales donde el funcionario utilizó términos ofensivos hacia la artista y su legado. También reposteó mensajes que agravian directamente su memoria, lo que amplificó el rechazo.

Las expresiones generaron una fuerte repercusión por tratarse de una figura central de la cultura argentina, ampliamente reconocida por su aporte artístico y su compromiso social.

Repudio institucional en Tucumán

El Ente Cultural de Tucumán emitió un comunicado oficial en el que manifestó su “más enérgico repudio” a los dichos del funcionario.

Desde el organismo señalaron que este tipo de expresiones “constituyen un agravio a su memoria y a toda la comunidad” y advirtieron sobre la gravedad de que discursos ofensivos provengan de personas con responsabilidades institucionales.

También remarcaron que Mercedes Sosa es “un símbolo de identidad cultural” y que su legado “trasciende generaciones, ideologías y fronteras”.

Un legado cultural en disputa

La polémica reaviva el debate sobre el rol de los funcionarios públicos en la comunicación institucional y el respeto hacia figuras históricas de la cultura nacional.

Mercedes Sosa, nacida en Tucumán, es considerada una de las voces más influyentes de América Latina, con una trayectoria que marcó profundamente la música popular y el compromiso social en la región.