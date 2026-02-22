Fuerte temporal en Mendoza: casi 150 operativos y evacuaciones en el Gran Mendoza

Un intenso temporal afectó a la provincia de Mendoza entre la tarde y la noche del sábado, generando una situación de emergencia en distintos puntos del Gran Mendoza. Según los primeros reportes oficiales, se realizaron cerca de 150 intervenciones y varias familias debieron ser evacuadas preventivamente ante el avance del agua.

Los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras se ubicaron entre los más comprometidos. En esas zonas, el desborde de cauces y el anegamiento de calles y viviendas obligaron a desplegar operativos de rescate y asistencia en barrios vulnerables.

Las lluvias intensas provocaron acumulación de agua en cortos períodos de tiempo, lo que colapsó desagües y generó complicaciones en la circulación vehicular. Equipos de Defensa Civil, Bomberos y personal municipal trabajaron de manera coordinada para asistir a los vecinos afectados.

Ante la magnitud del fenómeno climático, la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) emitió una advertencia por posibles interrupciones en el servicio de agua potable. La firma explicó que la crecida y el arrastre de sedimentos en los cauces podrían afectar el normal funcionamiento de las plantas potabilizadoras.

Las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar precauciones en zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales. El pronóstico anticipaba inestabilidad para las próximas horas, por lo que no se descartaban nuevas intervenciones.

El evento se suma a una serie de tormentas intensas registradas en la región cuyana durante las últimas semanas, en un contexto de fenómenos climáticos cada vez más extremos.