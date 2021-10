“Fuerza Scaloni”: el aliento de los hinchas por el drama familiar que vive el entrenador de la Selección argentina

Luego del triunfo ante Perú, el DT reconoció que atraviesa momentos muy difíciles. “No estoy como para pensar en el Mundial, no me interesa en absoluto”, confesó.

“No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Lo primero que quiero es irme a mi casa”. Las palabras de Lionel Scaloni, pronunciadas pocos minutos después del triunfo ante Perú por las Eliminatorias, hicieron mucho ruido y de inmediato generaron un masivo apoyo de los hinchas a través de las redes sociales.

La mamá de Scaloni sufre un problema de salud por el cual el entrenador le dedicó el título de la Copa América que Argentina ganó en julio pasado al vencer a Brasil en la final del torneo. Entonces mencionó: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

Anuncio

Hoy la mente del entrenador de Argentina, naturalmente, está al 100 por ciento en su familia. El Mundial es algo lejano que ni siquiera ocupa un lugar en su agenda actual. “Hoy se terminó esta triple fecha, y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial, no me interesa en absoluto”, afirmaba en la conferencia de prensa post triunfo ante Perú, en el Monumental.

Tras sus palabras, en las distintas redes sociales, sobre todo en Twitter, comenzaron a aparecer cientos de mensajes de apoyo para el entrenador y su familia. “Fuerza Scaloni” se convirtió rápidamente en tendencia y durante gran parte de la jornada de este viernes estuvo entre los temas más comentados en la Argentina.

Anuncio

El seleccionado argentino volverá a jugar el mes próximo, el 11 de noviembre ante Uruguay en Montevideo, y el 16 con Brasil en San Juan, dos clásicos que pueden asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

“Jugar tres partidos en tan poco tiempo es muy desgastante”

Scaloni se tomó unos minutos para referirse al calendario de las Eliminatorias. En su contacto con la prensa, el entrenador del seleccionado argentino remarcó por otra parte que “jugar tres partidos seguidos en prácticamente una semana en Sudamérica es muy desgastante”, a la hora de argumentar las razones por las que el equipo bajó su nivel frente a Perú (1-0) respecto del encuentro anterior con Uruguay (3-0).

“Jugar tres partidos en tan pocos días es un esfuerzo que hoy se notó, pero lo sacamos adelante para estar un poco más cerca de la clasificación al Mundial, aunque esta programación en Sudamérica es desgastante”, indicó Scaloni en la conferencia de prensa.

“Por eso sostengo que no nos relajamos en el complemento, sino que Perú juega bien y por eso el partido se hizo complicado. Pero era algo que sabíamos que iba a pasar”, cerró.