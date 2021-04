Gallardo valoró el triunfo sobre Junior y dijo que River fue un equipo “práctico y eficaz”

"Por la Copa no te podés guardar mucho, hay que jugar con todo", remarcó el entrenador.

El entrenador Marcelo Gallardo valoró la victoria de River sobre el Junior por el Grupo D de la Copa Libertadores y consideró que el elenco de Núñez fue “práctico y eficaz”.

“Valoro el triunfo porque son tres puntos importantes en una Copa que va a ser muy exigente en esta primera etapa. Es un calendario muy apretado y todos los equipos que estamos compitiendo nos va a costar bastante”, indicó.

En una conferencia que brindó tras el citado encuentro, el “Muñeco” añadió: “Sumar de a tres en casa es para valorar. Desde el juego fuimos más prácticos y fuimos eficaces. Ahora va a ser muy exigente para todos los equipos que estamos en la doble competencia, hay muy poca recuperación entre partido y partido”.

“Estamos en una etapa de definición del torneo local, por la Copa no te podés guardar mucho, hay que jugar con todo. Los equipos que estamos en la doble competencia tenemos que tratar de gestionar los tiempos de la mejor manera posible. No todo el tiempo podemos jugar con la misma intensidad. Tenemos que saber cuándo regular o no y eso tiene que ver con el oficio”, expresó.

Además, Gallardo manifestó: “Jugamos ante un rival difícil, con una buena técnica en su funcionamiento, fuertes físicamente, fuimos un equipo práctico y golpeamos en los momentos justos. Tal vez, esa jugada final del partido que termina en gol nos dejó con una sensación de bronca, pero no dejan de ser tres puntos importantes en nuestra cancha. En un grupo muy difícil y cerrado está bien empezar así“.

El técnico de River también se mostró contento de que los futbolistas Franco Armani, Gonzalo Montiel, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Enzo Pérez y Matías Suárez integren la lista preliminar de la Selección argentina para la Copa América.

“Es bueno para ellos, un lindo mimo y quiere decir que están haciendo las cosas bien. Van evolucionando en su juego”, aseveró Gallardo en relación a los mencionados jugadores que fueron seleccionados por Lionel Scaloni.