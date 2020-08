Ganó 53 millones en el Telekino, dos casas, cuatro autos y tres viajes, pero no aparece a cobrar el premio

Compró el billete antes de la cuarentena, pero el sorteo se hizo cinco meses después. Temen que el dueño de la fortuna no se haya enterado.

Tras una interrupción de casi cinco meses como consecuencia de la cuarentena, el domingo 16 de agosto regresó el sorteo del Telekino con un gran premio acumulado: $53 millones, dos casas, cuatro autos y tres viajes para cuatro personas. Un solo apostador resultó ganador. Sin embargo, el afortunado o afortunada todavía no se presentó a reclamar la recompensa, y podría perderla si no lo hace antes del 7 de septiembre. Temen que no se haya enterado de su buena suerte porque el boleto lo compró en marzo en una agencia de Pilar.

Según se informó, la persona adquirió el boleto ganador en el local ubicado en San Martín 124, cercano al puente Champagnat. El cartón tenía los números 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, que salieron en el sorteo 1457 hace ya más de una semana.

Al transcurrir los días, los dueños del local advirtieron que nadie se presentaba a reclamar el premio. Por ese motivo, expresaron preocupación ante la posibilidad de que el apostador no se haya enterado del sorteo o, peor aún, de que se haya deshecho del boleto.