Gerardo Luján Mazzini llega a Villa Mercedes con una charla abierta sobre tarot y espiritualidad

El evento se realizará el jueves 26 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes, con entrada libre y gratuita, pero requiere registro previo para asistir.

El vidente Gerardo Luján Mazzini, conocido por sus participaciones en medios y consultas vinculadas al mundo espiritual, llegará a Villa Mercedes para encabezar una charla abierta titulada “Vivencias y Tarot”.

El encuentro se desarrollará el próximo jueves 26 de marzo en el Molino Fénix, uno de los principales espacios culturales de la ciudad, con entrada libre y gratuita. Sin embargo, debido a la gran cantidad de consultas e interesados, desde la organización informaron que será obligatorio completar un registro previo para poder asistir.

Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente formulario online:

👉 https://forms.gle/CQWqoVGzQSyxUaCQA

Durante la jornada, Mazzini compartirá experiencias personales vinculadas a su trayectoria como vidente, abordando conceptos relacionados con la espiritualidad, la energía, el destino y la interpretación del tarot como herramienta simbólica.

La propuesta se enmarca dentro de una actividad denominada “Hospital del alma”, orientada a generar un espacio de reflexión y conexión emocional, en el que se invita tanto a creyentes como a personas escépticas a participar y escuchar distintas miradas sobre lo espiritual.

El evento busca ofrecer una experiencia abierta al público, con un enfoque accesible y participativo, en un contexto donde las temáticas vinculadas al bienestar emocional y espiritual han ganado interés en distintos sectores de la sociedad.