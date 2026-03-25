Gerardo Luján Mazzini llega a Villa Mercedes con una charla abierta sobre tarot y espiritualidad

El reconocido vidente brindará un encuentro gratuito en el Molino Fénix con inscripción previa obligatoria por alta demanda

PorRedacción Villa Mercedes Info

El evento se realizará el jueves 26 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes, con entrada libre y gratuita, pero requiere registro previo para asistir.

El vidente Gerardo Luján Mazzini, conocido por sus participaciones en medios y consultas vinculadas al mundo espiritual, llegará a Villa Mercedes para encabezar una charla abierta titulada “Vivencias y Tarot”.

El encuentro se desarrollará el próximo jueves 26 de marzo en el Molino Fénix, uno de los principales espacios culturales de la ciudad, con entrada libre y gratuita. Sin embargo, debido a la gran cantidad de consultas e interesados, desde la organización informaron que será obligatorio completar un registro previo para poder asistir.

Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente formulario online:
👉 https://forms.gle/CQWqoVGzQSyxUaCQA

Durante la jornada, Mazzini compartirá experiencias personales vinculadas a su trayectoria como vidente, abordando conceptos relacionados con la espiritualidad, la energía, el destino y la interpretación del tarot como herramienta simbólica.

La propuesta se enmarca dentro de una actividad denominada “Hospital del alma”, orientada a generar un espacio de reflexión y conexión emocional, en el que se invita tanto a creyentes como a personas escépticas a participar y escuchar distintas miradas sobre lo espiritual.

El evento busca ofrecer una experiencia abierta al público, con un enfoque accesible y participativo, en un contexto donde las temáticas vinculadas al bienestar emocional y espiritual han ganado interés en distintos sectores de la sociedad.

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