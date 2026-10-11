Gilda cumpliría 65 años: la historia de la maestra jardinera que se convirtió en una leyenda de la cumbia argentina

Este domingo 11 de octubre, Gilda cumpliría 65 años. Nacida en 1961 en el barrio porteño de Villa Devoto, Miriam Alejandra Bianchi jamás imaginó que su nombre artístico terminaría convirtiéndose en un símbolo de la música tropical argentina.

Su carrera fue breve, pero intensa. En apenas unos años logró conquistar escenarios, atravesar barreras sociales y construir un repertorio que todavía suena en fiestas, radios y celebraciones familiares.

Detrás de aquella voz dulce y de sus canciones románticas había una mujer decidida a cumplir un sueño, incluso cuando el entorno y las circunstancias parecían indicar que debía elegir otro camino.

Antes de convertirse en Gilda, Miriam llevaba una vida alejada de los grandes escenarios. Había estudiado para ser maestra jardinera, se había casado y era madre de dos hijos, Mariel y Fabrizio.

Sin embargo, la música siempre ocupó un lugar importante en su vida.

A comienzos de la década de 1990, cuando estaba cerca de cumplir 30 años, encontró un aviso en un diario que convocaba a mujeres para integrar una agrupación tropical. Decidió presentarse y aquella elección cambiaría su historia para siempre.

En un ambiente musical dominado principalmente por hombres, donde las cantantes solían responder a determinados estereotipos, Miriam apareció con una propuesta diferente: una voz suave, una imagen sencilla y canciones cargadas de sentimientos.

Su decisión de dedicarse profesionalmente a la música no estuvo exenta de dificultades. Debió enfrentar resistencias familiares, cuestionamientos y los prejuicios que todavía rodeaban a la cumbia.

Pero siguió adelante.

Fue durante aquellos primeros pasos cuando conoció al músico y compositor Juan Carlos “Toti” Giménez, quien se convirtió en una figura fundamental para el desarrollo de su carrera.

También adoptó el nombre artístico de Gilda, inspirado en el personaje cinematográfico interpretado por Rita Hayworth en la película de 1946.

En 1992 llegó su primer disco, De corazón a corazón. Después aparecieron La única (1993), Pasito a pasito con… Gilda (1994) y Corazón valiente (1995).

Cada producción fue consolidando su identidad musical.

Gilda logró combinar los ritmos bailables de la cumbia con letras que hablaban de amor, desengaños, esperanza y superación personal. Sus canciones conectaban especialmente con quienes encontraban en ellas historias parecidas a las propias.

Uno de los grandes momentos de su carrera llegó con “No me arrepiento de este amor”, una composición que terminó convirtiéndose en uno de los clásicos más reconocidos de la música popular argentina.

A ese éxito se sumaron canciones como “Fuiste”, “Corazón valiente”, “Paisaje”, “Te necesito” y “No es mi despedida”.

En 1995, el álbum Corazón valiente consolidó su popularidad y obtuvo importantes reconocimientos comerciales, entre ellos certificaciones de oro y doble platino en Argentina.

Una de las particularidades de su repertorio fue la capacidad de transformar historias dolorosas en canciones que invitaban a bailar.

“No me arrepiento de este amor” se convirtió en un himno para quienes, pese a las heridas, siguen valorando lo que alguna vez sintieron.

“Fuiste” mostró otra faceta de la cantante, con una letra vinculada a la decisión de dejar atrás una relación que ya no hacía bien.

“Corazón valiente”, por su parte, terminó representando también su propia historia: la de una mujer que se animó a cambiar de vida y enfrentó obstáculos para alcanzar sus objetivos.

Con el paso del tiempo, sus canciones dejaron de pertenecer exclusivamente al circuito tropical. Comenzaron a ser interpretadas por artistas de distintos géneros y encontraron nuevos públicos.

Su influencia fue mucho más allá de las ventas discográficas. Gilda ayudó a abrir espacios para las mujeres dentro de la cumbia y contribuyó a que el género ampliara su reconocimiento cultural.

El 7 de septiembre de 1996, cuando su carrera atravesaba un momento de crecimiento, Gilda viajaba junto a familiares y músicos hacia una presentación en la provincia de Entre Ríos.

El micro en el que se trasladaban chocó contra un camión en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12.

La tragedia provocó siete muertes, entre ellas las de la cantante, su madre Isabel, su hija Mariel, tres integrantes de su banda y el conductor del vehículo.

Gilda tenía apenas 34 años.

La noticia conmocionó al mundo de la música y a miles de seguidores que habían encontrado en sus canciones una compañía cotidiana.

Su muerte interrumpió una carrera que todavía tenía mucho por delante. Sin embargo, lejos de desaparecer de la memoria colectiva, su figura comenzó a adquirir una dimensión aún mayor.

Después de su fallecimiento, miles de admiradores comenzaron a visitar el lugar del accidente para dejar flores, fotografías, cartas y objetos personales.

Con los años, ese espacio se transformó en un santuario popular.

Algunos seguidores comenzaron a atribuirle milagros y a considerarla una figura de protección espiritual, aunque se trata de expresiones de fe popular y no de un reconocimiento religioso oficial.

El fenómeno trascendió lo estrictamente musical.

Gilda pasó a representar, para muchos de sus admiradores, la esperanza, la perseverancia y la posibilidad de cumplir los sueños a pesar de las dificultades.

En 1997 se publicó el álbum póstumo Entre el cielo y la tierra, que contribuyó a mantener vigente su repertorio y acercarlo a nuevas generaciones.

Su historia también llegó al cine en 2016 con Gilda, no me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro, una película que recuperó distintos momentos de su vida y su trayectoria artística.

Este 11 de octubre de 2026, cuando se cumplen 65 años de su nacimiento y apenas un mes desde el trigésimo aniversario de su muerte, la figura de Gilda continúa ocupando un lugar especial en la música argentina.

Sus canciones atraviesan generaciones. Su voz sigue escuchándose en celebraciones, encuentros familiares, radios y escenarios de todo el país.

Pero quizás su legado más profundo esté en la historia de aquella mujer que, cuando parecía tener una vida ya definida, decidió empezar de nuevo.

Miriam Alejandra Bianchi dejó la seguridad de su profesión para perseguir un sueño artístico. Enfrentó prejuicios, encontró su propia voz y logró que sus canciones se convirtieran en parte de la memoria sentimental de millones de argentinos.

Gilda murió a los 34 años, pero su música continúa viva.

Y cada vez que alguien vuelve a cantar “No me arrepiento de este amor”, aquella maestra jardinera que un día decidió subirse a un escenario vuelve a encontrarse con su público.

Porque hay artistas que dejan canciones. Y hay otros, como Gilda, que dejan una huella imposible de borrar.