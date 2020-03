Ginés González García: “El aborto legal será hasta la semana 14 de gestación y sale con objeción de conciencia”

El ministro de Salud, Ginés González García​, adelantó que el aborto será posible “hasta la semana 14 de gestación”, según el proyecto que el Gobierno enviará esta semana al congreso.

Además, adelantó que saldrá con la posibilidad de “objeción de conciencia”.

el funcionario destacó que el presidente Alberto Fernández “está viendo el proyecto definitivo” antes de que sea enviado para su tratamiento en el Congreso.

“El proyecto definitivo lo está viendo el Presidente. Tiene muchísima información vinculada con la salud pública de por qué debe hacerse. Hay un daño evitable en salud, en muertes, en internaciones innecesarias, en todas esas cosas. Eso lo dice muy fuertemente y hasta tiene algunos cálculos económicos, porque como algunos dicen que va a ser un gasto innecesario, de cuánto son”, precisó González García.

Consultado sobre hasta qué semana una mujer podría interrumpir el embarazo, el ministro fue tajante: “Hasta la 14 y explico por qué. Van a ir muchas chicas, pero las que más me interesan son las que llegan tarde, mal, que no tienen acceso. Tenés que darle un par de semanas más porque después de eso no se puede. Esa es la razón, no es una pelea biológica del tamaño del embrión, es un problema de accesibilidad, nada más”.

Y agregó: “El proyecto va a ser muy explícito con la despenalización también, pero, va a tener penas; no sobre la mujer, pero sí con el que cobre, el que salga fuera de la norma, el que lo haga después de las 14 semanas; con el médico que lo haga, el que usufructúe económicamente; el que no cumpla con las las causales como riesgo de vida de la mujer o violación (después de la semana 14, tiene pena)”.

La objeción de conciencia será “individual” para cada médico, precisó.

Para González García es importante que la legalización se consiga irritando “lo menos posible” a quienes están en desacuerdo “y preservando de fondo todas las cosas que son importantes, que es la accesibilidad, el derecho a la información”.

Para el ministro, la gran diferencia entre el 2018, cuando el proyecto no fue aprobado por el congreso, y este presente es “la fuerza del movimiento de las mujeres que hay ahora”.

“Lo más importante que ha pasado en los últimos años en la Argentina, por lejos, es el movimiento de las mujeres, que va mucho más allá que la legalización del aborto”.

También aseguró que Argentina volverá a ser pionero en la educación sexual en las escuelas.