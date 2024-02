Gobernador de Chubut amenaza con detener exportación de petróleo por disputa de fondos

Ignacio Torres advierte medidas drásticas si el Ministerio de Economía no libera los fondos adeudados.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó una advertencia contundente al gobierno nacional, amenazando con detener la exportación de petróleo si el Ministerio de Economía persiste en retener fondos que considera pertenecientes a su provincia. Torres acusa al gobierno central de retener de manera indebida la mitad de los fondos de coparticipación que corresponden a Chubut, alegando que estos fondos están destinados a cubrir deudas a corto plazo heredadas de la administración anterior.

Durante los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad emblemática de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, Torres expresó su determinación de tomar medidas drásticas si la situación no se resuelve rápidamente. “Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, desafió el gobernador.

Según Torres, la administración provincial propuso canjear la deuda pendiente por una de mejores condiciones ante el Banco Central, pero esta propuesta fue obstaculizada por el Ministerio de Economía, que supuestamente autorizó rápidamente condiciones similares para la Nación. Esta situación llevó al gobernador a acusar al gobierno central de perjudicar a las provincias en beneficio propio.

El gobernador también hizo un llamado a la unidad de los sindicatos vinculados a la industria petrolera, que expresaron su preocupación por la redistribución de recursos hacia la cuenca de Vaca Muerta. Agradeció el apoyo de los gremios en la defensa de los intereses provinciales y reiteró su determinación de luchar por lo que considera justo para Chubut.

Las declaraciones de Torres reflejaron una larga disputa entre la administración actual y la anterior. Esta situación plantea un desafío significativo para la estabilidad financiera y el desarrollo económico de Chubut en los próximos meses.