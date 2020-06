Gonzalo Camargo: “Hay que seguir haciendo mucha vigilancia con respecto a las entradas y salidas en San Luis”

“Este evento es inesperado para todo el mundo, no pensábamos que iba a llegar acá. A pesar de todo la cantidad de contagios y muertes, en Argentina es infinitamente bajo en relación a otros países, incluso los superdesarrollados…” dijo el profesional

“Siempre el presidente nos ha apoyado, es muy abierto a nuestras sugerencias, estamos en contacto permanente con todo el equipo de gobierno…” agregó.

Consultado sobre el Status Sanitario logrado en San Luis dijo: “Hay que seguir con mucho cuidado, haciendo mucha vigilancia con respecto a las entradas y salidas, San Luis está trabajando muy bien, pero no hay que bajar la guardia, cuidado con el transporte, con la llegada y la salida de las personas. Acá (por Buenos Aires) la estamos peleando, ustedes que pueden, no bajen la guardia. Todos vemos lo que pasa en Brasil y Estados Unidos cuando no se toman medidas, se termina eligiendo que personas hay que salvar. Por eso ínsito en no bajar la guardia, seguir con las actividades esenciales y tener el control de la situación…” expresó Camargo a la emisora merlina.