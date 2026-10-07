Gonzalo Suárez fue imputado por el choque que dejó gravemente herido a un motociclista y seguirá detenido

Gonzalo Suárez fue formalmente imputado este miércoles por el siniestro vial ocurrido el domingo en Villa Mercedes, en el que resultó gravemente herido Cristian Gil, un motociclista de 22 años. El acusado se presentó ante la Justicia después de permanecer prófugo durante aproximadamente 48 horas y continuará detenido durante ocho días.

Durante la Audiencia de Formulación de Cargos, Suárez fue imputado por el delito de lesiones graves en accidente de tránsito seguido de fuga.

De acuerdo con la investigación, el acusado circulaba en un Peugeot 2008 cuando embistió a Gil, quien se desplazaba en una motocicleta. Tras el impacto, el conductor se habría retirado del lugar sin detenerse para asistir al joven.

Desde el accidente, Cristian Gil permanece internado en grave estado, mientras continúa la investigación destinada a establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Suárez se negó a declarar y dijo que huyó porque “tenía miedo”

Durante la audiencia, Gonzalo Suárez se negó a prestar declaración. Sin embargo, intentó pedirle disculpas al padre del motociclista herido y manifestó que después del choque se retiró del lugar porque “tenía miedo”.

El juez Santiago Ortiz resolvió prorrogar la detención del imputado por ocho días, a pedido de la defensa.

Suárez había quedado detenido luego de presentarse voluntariamente en Tribunales. Posteriormente fue trasladado a la Alcaldía, donde permaneció alojado a disposición de la Justicia.

Las fotomultas fueron claves para identificar el vehículo

Tras la fuga, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad provinciales y privadas, además de otros elementos destinados a establecer qué vehículo había participado del siniestro.

Entre las medidas adoptadas también se dispuso revisar el sistema de fotomultas. Según la información disponible, este procedimiento resultó clave para poder leer la patente del Peugeot, determinar a quién pertenecía y establecer el domicilio de su propietario.

Los investigadores llegaron posteriormente hasta una vivienda ubicada en Pueyrredón al 200, donde, de acuerdo con fuentes policiales, el padre del implicado entregó voluntariamente el automóvil.

Luego, el abogado Martín Fea se comunicó con el Ministerio Público Fiscal e informó que Suárez se presentaría en Tribunales.

La entrega finalmente se concretó durante la tarde y el acusado quedó detenido. El letrado señaló además que su defendido se dedica a lavar vehículos en el lugar donde la Policía había realizado el procedimiento.

La causa continúa bajo investigación y la Justicia deberá avanzar ahora con las medidas pendientes para reconstruir completamente las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.