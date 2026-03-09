Guerra en Medio Oriente: Trump afirma que el conflicto está “prácticamente terminado”, pero Irán advierte que decidirá el final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra en Medio Oriente está “prácticamente terminada”, tras una serie de operaciones militares contra objetivos vinculados a Irán y organizaciones aliadas en la región. Sin embargo, desde Teherán respondieron con firmeza y advirtieron que el final del conflicto “lo decretará Irán”, lo que mantiene el escenario internacional en alerta.

Escalada militar en la región

En los últimos días se registraron operaciones militares de alto impacto en distintos puntos de Medio Oriente. Según información difundida por autoridades estadounidenses, fuerzas aliadas habrían logrado destruir un portaaviones iraní, en medio de un intercambio de ataques que involucra también a Israel.

De manera paralela, el Ejército israelí llevó adelante un bombardeo contra la sede central de Hezbollah en el Líbano, una organización considerada aliada estratégica de Irán y señalada por Estados Unidos e Israel como un actor clave dentro del conflicto regional.

Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia que se intensificó en las últimas semanas y que elevó el riesgo de una guerra regional de gran escala.

La declaración de Trump

En ese contexto, Donald Trump sostuvo públicamente que las operaciones militares habrían debilitado significativamente a los adversarios y afirmó que “la guerra está prácticamente terminada”.

La declaración fue interpretada como una señal de confianza sobre el impacto de las ofensivas militares recientes. No obstante, analistas internacionales advierten que la situación continúa siendo extremadamente volátil, debido a la participación de múltiples actores en la región.

La respuesta de Irán

Desde Irán, las autoridades respondieron con un mensaje desafiante. Funcionarios del gobierno iraní señalaron que Teherán será quien determine cuándo y cómo terminará el conflicto, rechazando las declaraciones provenientes de Washington.

El pronunciamiento refleja que las tensiones siguen lejos de resolverse, mientras continúan los movimientos militares y diplomáticos en Medio Oriente.

Un conflicto con repercusiones globales

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán genera preocupación en la comunidad internacional debido a sus posibles consecuencias geopolíticas y económicas, especialmente en relación con el precio del petróleo, la estabilidad regional y la seguridad global.

Diversos organismos internacionales siguen de cerca la evolución del conflicto, mientras se multiplican los llamados a evitar una escalada mayor y avanzar hacia canales diplomáticos.