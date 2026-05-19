Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026 en una noche dominada por Telefe

El conductor Guido Kaczka se consagró este domingo con el Martín Fierro de Oro 2026, el máximo reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas a la televisión abierta argentina.

La ceremonia, correspondiente a la edición número 54 de los históricos premios, se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires y fue transmitida por Telefe, señal que además lideró ampliamente el medallero de la noche con 14 estatuillas.

La gala estuvo conducida por Santiago del Moro por segundo año consecutivo y contó con la presencia de las principales figuras de la televisión nacional.

Telefe lideró la premiación y El Trece obtuvo el Oro

Aunque Telefe fue el canal más premiado, con categorías destacadas como Reality, Magazine, Noticiero nocturno y Producción Integral, el gran cierre de la noche quedó en manos de El Trece, gracias al reconocimiento a Guido Kaczka por su labor en “Buenas Noches Familia”.

Detrás de Telefe quedaron El Trece, con nueve premios, y luego América TV y El Nueve, con cinco galardones cada uno. Por su parte, la TV Pública obtuvo tres distinciones.

La ceremonia comenzó con el tradicional discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó la vigencia de la televisión abierta y el trabajo de los profesionales del medio.

Reconocimientos especiales y momentos emotivos

Uno de los momentos destacados de la noche fue el homenaje a América TV por sus 60 años de trayectoria televisiva. También recibió una distinción especial el histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez por su extensa carrera.

Más tarde llegó el tradicional segmento “In Memoriam”, acompañado por la interpretación de la canción “Recuérdame”, popularizada por la película Coco, en la voz de Ángela Torres.

En ese homenaje se recordó a figuras fallecidas entre 2025 y 2026, entre ellas Luis Brandoni, Héctor Alterio, Marcelo Araujo y Miguel Ángel Russo, quien además recibió un reconocimiento especial al cierre de la ceremonia.

Los principales ganadores de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka

Reality: MasterChef Celebrity

Entretenimientos: Buenas Noches Familia

Big Show: Otro Día Perdido

Noticiero nocturno: Telefe Noticias

Magazine: Cortá por Lozano

Musical: La Peña de Morfi

Producción Integral: La Voz Argentina

Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka

Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara

Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand

Labor Periodística Masculina: Rolando Graña

Mejor Actriz: Gimena Accardi

Mejor Actor: Luciano Cáceres

La entrega volvió a posicionarse como uno de los eventos más relevantes de la industria televisiva argentina, con fuerte repercusión en redes sociales y altos niveles de audiencia durante toda la transmisión.