Guzmán aseguró que no habrá ningún salto devaluatorio y que la prohibición de despidos es transitoria

Por medio de un video, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reafirmó ante unos 500 empresarios, una vez más, que no habrá ningún salto devaluatorio y que desde el Gobierno se sostendrá la misma política cambiaria que se viene llevando a cabo durante todo el año, prevista en el Presupuesto.

“Los controles en la cuenta de capitales tienen una naturaleza principalmente defensiva”, dijo sobre el llamado “cepo” y también habló de inflación.

El titular del Palacio de Hacienda expuso en el 57° Coloquio de IDEA, que este año retomó la presencialidad pero en Buenos Aires, en el Centro Costa Salguero. En un contexto de alta incertidumbre, en el que el mundo privado está expectante frente a lo que pueda suceder en materia económica luego de las elecciones de noviembre, mediante una entrevista grabada, Guzmán intentó transmitir tranquilidad y ofrecer un sendero de previsibilidad hacia adelante.

“Tenemos hoy una política cambiaria que consideramos consistente”

En este momento, Guzmán está en Washington, donde busca avanzar en un acuerdo de reestructuración de la deuda con el FMI, en el marco de la Asamblea de este organismo y el Banco Mundial.

Además de la cuestión cambiaria, el ministro hizo foco en el empleo, principal eje de discusión de este evento, y reiteró que las políticas como la prohibición de despidos, que rige desde el comienzo de la pandemia, son coyunturales. “La prohibición de despidos tiene que ver con una situación coyuntural. Lo que buscábamos era proteger el ‘saber hacer’ de la economía. El ATP, el REPRO, tienen que ver con eso, y al mismo tiempo que haya condiciones para asegurar que no haya destrucción de empleo más masiva. Por eso, es una cuestión coyuntural, transitoria, no permanente”, dijo el funcionario.

En materia de inflación, Guzmán dijo que es un problema que tiene múltiples causas y que si hay una enseñanza que dejó el gobierno anterior, de Mauricio Macri, es que sólo con restringir la emisión monetaria no alcanza. “No es así, porque para reducir la inflación no alcanza simplemente con reducir la emisión monetaria, que fue el esquema que prevaleció bajo el gobierno anterior. Se hizo eso y la inflación término en casi el 54% anual”, dijo. Y agregó: “Atacar el problema de la inflación requiere atacar sus múltiples causas. Primero, que la Argentina pueda tener más divisas para no experimentar choques contra la restricción externa que impliquen saltos cambiarios. Para eso es fundamental dos cosas: que aumenten las exportaciones netas y que resolvamos los problemas de las deudas. Todo esto lo estamos haciendo”.

“El sector privado tiene un rol fundamental. En una situación de una economía funcionando normalmente, es un motor principal”

Sobre la renegociación que se está encarando desde el Gobierno para avanzar en un acuerdo con el FMI, Guzmán enfatizó que “hay que resolverlo” porque cuando hay más deuda en dólares, significa menos posibilidades de expansión de la capacidad económica y más inflación. “Cuando faltan los dólares, hay menos crecimiento y más inflación. Es muy simple, entonces hay que resolverlo”, remarcó el ministro, ante la mirada atenta de los empresarios, quienes consideran que un rápido acuerdo con el organismo es clave para generar un marco de mayor estabilidad hacia adelante.

Otras frases de Guzmán en IDEA

– “El rol del Estado es absolutamente esencial. El Estado resuelve cuestiones que el sector privado por sí solo no puede resolver, y eso es lo que refleja cómo administramos la cuestión económica: apostando por infraestructura, la generación de conocimiento, la aplicación del conocimiento en la producción”.

– “El sector privado tiene un rol fundamental. En una situación de una economía funcionando normalmente, es un motor principal”.

– “El sector público y el sector privado deben trabajar de la mano, esto es muy importante además para que nos fortalezcamos también como Estado Nación, eso es lo que le haría bien a la Argentina”

– “Hoy tenemos una economía en recuperación. Lo que vemos a futuro es una economía asentándose en esa recuperación, que sea menos heterogénea de lo que ha venido siendo, porque es una recuperación que favoreció principalmente al sector registrado y no tanto al no sector registrado. Y que vayan disminuyéndose los problemas sobre la base de nuestro esquema, ir atacando los problemas sociales más acuciantes, empezando por la pobreza infantil, la pobreza, la informalidad”.

– “Los controles en la cuenta de capitales tienen una naturaleza principalmente defensiva. Esto tiene que ver con evitar que haya una salida de golpe de los capitales que entraron en la Argentina a partir de fines del 2015 y principios del 2016, que vinieron a aprovechar oportunidades de retornos financieros de corto plazo, lo que se suele llamar la ‘bicicleta financiera’. Cuando cambiaron las expectativas en la Argentina, en abril del 2018, esos capitales se comenzaron a ir”.

– “Tenemos hoy una política cambiaria que consideramos consistente, que busca evitar un desfasaje entre la evolución de las importaciones y la evolución de las exportaciones o, de forma más general, entre el ingreso y la salida de dólares”.

– “Hemos convivido con una situación de brecha por un largo tiempo. Hoy es 70 puntos porcentuales menos que hace un año, aproximadamente, y dependiendo de qué tipo de cambio miremos, entre 60, 50, 70″.