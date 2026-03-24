Hallaron en Córdoba una medalla clave de un joven desaparecido de Villa Mercedes durante la dictadura

El hallazgo de una medalla en Córdoba vuelve a poner en foco la desaparición de un joven villamercedino durante la última dictadura militar y aporta un elemento clave para la reconstrucción judicial y forense del caso.

La pieza fue identificada como perteneciente a Jorge Omar Cazorla, de 22 años, oriundo de Villa Mercedes (San Luis), quien fue secuestrado el 10 de junio de 1976 en Córdoba por fuerzas del Ejército. El joven estudiaba abogacía en esa provincia y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

El hallazgo fue dado a conocer por Graciela Geuna, su pareja y sobreviviente del terrorismo de Estado, quien informó que la medalla apareció en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio del Tercer Cuerpo de Ejército. El objeto fue recuperado junto a 1.263 restos y fragmentos óseos hallados entre septiembre y diciembre de 2025.

La medalla tiene un profundo valor simbólico y probatorio: había sido un regalo de los padres de Geuna, con una inscripción de su nombre y la fecha de su cumpleaños número 19. Antes del secuestro, la mujer se la entregó a Cazorla y la ocultó entre su ropa como medida de resguardo ante el contexto represivo.

Desde el punto de vista judicial, el hallazgo representa un avance significativo. Según los investigadores y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la presencia del objeto en la zona denominada LTZB-T14 constituye una evidencia técnica clave, ya que permite ubicar con mayor precisión el recorrido de las víctimas dentro de un predio de más de 14 mil hectáreas.

Aunque los restos de Cazorla aún no fueron identificados mediante ADN, la medalla confirma su paso por ese lugar, donde también se identificaron a otras 12 personas desaparecidas. En este contexto, el objeto se transforma en una prueba material del sistema de enterramientos clandestinos utilizado durante la dictadura.

En una reflexión publicada en Página/12, Geuna expresó: “La medalla es una certeza, pero también una pista. Marca un camino que vamos a reconstruir”, en referencia a la búsqueda de verdad sobre lo ocurrido.

Por su parte, el militante de derechos humanos Francisco “Pancho” Ledesma, integrante de la Fundación Celebrar La Memoria, aportó detalles sobre el caso. Señaló que Cazorla fue secuestrado junto a su esposa en el barrio General Paz y que existen versiones que indican que fue asesinado el mismo día frente a la Industria Mecánica del Estado (IME), sobre la Ruta 20.

El caso se inscribe dentro de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina, donde aún continúan los trabajos de identificación y reconstrucción histórica de las víctimas.

Créditos: Leonardo Kram (El Chorrillero) | Restauración fotográfica Grok (IA)