Hallaron muerta a la docente Micaela Díaz Vallejos en Santa Rosa del Conlara: investigan una posible intoxicación con gas

La localidad de Santa Rosa del Conlara atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Micaela Díaz Vallejos, una joven profesora de Educación Especial de 29 años que fue hallada sin vida en su vivienda. La docente había sido recientemente seleccionada para realizar una especialización académica en España, un logro que había generado orgullo en toda la región.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre avenida Padre Tavolaro al 2000, donde personal de la Comisaría Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara ingresó con autorización de la Fiscalía de turno, luego de que la madre de la joven denunciara que no podía comunicarse con ella.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a la docente sin signos vitales. Según las primeras actuaciones, no se detectaron faltantes en el inmueble ni evidencias de ingreso forzado. Además, la puerta de acceso se encontraba cerrada con llave desde el interior.

De acuerdo con lo manifestado por la madre de la víctima, su preocupación comenzó cuando acudió a la vivienda y percibió un fuerte olor similar al gas al abrir una pequeña ventana, sin obtener respuesta a sus llamados.

Una trayectoria marcada por el compromiso con la educación

La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa debido al destacado momento profesional que atravesaba Micaela Díaz Vallejos.

En abril de este año, la joven había sido seleccionada por la Fundación Carolina, una de las instituciones más prestigiosas en materia de cooperación educativa internacional, para cursar una especialización en la Universidad Complutense de Madrid, en España.

El reconocimiento fue considerado un importante logro académico y profesional, fruto de su trayectoria, dedicación y compromiso con la educación pública.

Durante las últimas semanas, además, impulsaba una campaña solidaria para reunir los recursos económicos necesarios que le permitieran concretar su estadía en Europa, iniciativa que había recibido un amplio respaldo de vecinos, colegas y familiares.

Qué se investiga

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que una de las hipótesis bajo análisis estaría relacionada con una posible intoxicación por gas.

Según pudo saber este medio a través de fuentes oficiales, la joven había adquirido recientemente una estufa que habría sido adaptada para funcionar a gas. De acuerdo con la información preliminar, el artefacto no contaría con un sistema de seguridad adecuado y la vivienda tampoco tendría rejillas de ventilación.

No obstante, las autoridades remarcaron que será el trabajo del Médico Forense y las pericias técnicas correspondientes el que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación es encabezada por el fiscal de Instrucción N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Hugo Zalazar, junto a la fiscal adjunta Dra. Andrea Aguilar.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y se aguardan los resultados de los informes periciales para establecer oficialmente qué ocurrió.