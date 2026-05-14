Hallaron nuevamente al “fantasma de los Andes” en Mendoza: lograron fotografiar a uno de los felinos más difíciles de ver

Por tercer año consecutivo, un ejemplar de gato andino fue registrado en el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza, gracias a las cámaras trampa instaladas por la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) en cercanías del Área Natural Protegida La Payunia.

El hallazgo representa un hecho de gran importancia para la conservación ambiental debido a que el Leopardus jacobita, conocido popularmente como “el fantasma de los Andes”, es una de las especies más difíciles de observar en estado silvestre y se encuentra amenazada de extinción en Argentina y otros países de Sudamérica.

Según informaron desde la organización, actualmente quedan menos de 2.200 ejemplares distribuidos en regiones montañosas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

En las imágenes obtenidas mediante monitoreo remoto puede verse al pequeño felino desplazándose entre las rocas, perfectamente camuflado en un ambiente hostil y de difícil acceso, donde su presencia suele pasar inadvertida incluso para investigadores especializados.

🐆📸 Impactante hallazgo en Mendoza: lograron fotografiar nuevamente al “fantasma de los Andes”, uno de los felinos más difíciles de ver en el mundo. El gato andino fue registrado por tercer año consecutivo en Malargüe gracias a cámaras trampa instaladas por especialistas. La especie está en peligro de extinción y quedan menos de 2.200 ejemplares en toda Sudamérica. 🌎 El registro renueva la esperanza para la conservación de la fauna andina. #GatoAndino #Mendoza #Malargüe #LaPayunia #FaunaSilvestre #Conservación #Naturaleza #Argentina #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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Un felino esquivo y clave para el ecosistema andino

El gato andino es considerado uno de los mamíferos más raros del continente. Sus hábitos solitarios y su baja densidad poblacional dificultan enormemente su estudio, por lo que cada registro fotográfico aporta información valiosa sobre su comportamiento, distribución y supervivencia.

Entre sus características físicas más distintivas se encuentra su larga y gruesa cola de aspecto felpudo, con entre seis y nueve anillos oscuros. Además, posee nariz negra, un detalle que permite diferenciarlo del llamado “gato del pajonal”, especie con la que comparte hábitat y que suele ser confundida por observadores no especializados.

Los especialistas destacan que la continuidad de estos registros en la zona de Malargüe abre una ventana de esperanza para la preservación de esta especie emblemática de la cordillera andina.

La Payunia, un área clave para la biodiversidad

La región cercana al Área Natural Protegida La Payunia es reconocida por su enorme riqueza ambiental y por albergar una gran variedad de especies adaptadas a ecosistemas extremos.

El monitoreo mediante cámaras trampa forma parte de estrategias de conservación que buscan detectar fauna silvestre sin alterar su comportamiento natural, permitiendo obtener información científica fundamental para la protección de especies amenazadas.