Hallaron sin vida a Benjamín Gutiérrez, el adolescente de 16 años que era buscado en San Luis

Benjamín Gutiérrez, de 16 años, fue encontrado sin vida durante la siesta de este viernes en inmediaciones del barrio 9 de Julio, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. El adolescente era buscado desde el miércoles.

El hallazgo fue comunicado a la Policía de San Luis y a la Justicia, que desplegaron un operativo en el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Según informó Relaciones Policiales, el cuerpo fue encontrado a aproximadamente 150 metros del vecindario, en dirección al monte.

Tras la identificación, familiares y seres queridos confirmaron que se trata de Benjamín Gutiérrez, cuya búsqueda había generado preocupación desde que se reportó su desaparición.

En el lugar trabajan la fiscal de Instrucción Antonella Córdoba y distintas divisiones de la fuerza de seguridad, entre ellas Criminalística y Homicidios.

Las tareas investigativas continúan para establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Por el momento, las autoridades no difundieron mayores detalles sobre la causa de muerte.

La investigación quedó bajo intervención de la Justicia provincial, mientras se aguardan los resultados de las pericias y demás medidas que permitan esclarecer lo ocurrido.